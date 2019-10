O presidente do Chile troca oito ministros, removendo chefes das equipes política e econômica, após a onda de protestos naquele país

Após uma onda de protestos e confrontos que se espalharam pelo país, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, afastou oito de seus ministros nesta segunda-feira (28), entre eles algumas das figuras mais próximas do governante e que o acompanhavam desde seu primeiro mandato: Andrés Chadwick, à frente da pasta do Interior e da Segurança Pública e primo do mandatário, e a porta-voz Cecilia Perez, transferida para a pasta de Esportes. Esta é a terceira modificação que Piñera faz em seu segundo mandato e ela acontece apenas quatro meses após a última mudança. As informações são do jornal O Globo.

Andrés Chadwick Piñera é filiado à União Democrata Independente (UDI), partido mais à direita da coalizão de centro-direita que elegeu o presidente, e foi um jovem apoiador da ditadura de Augusto Pinochet. Ao ser questionado pela repressão a manifestantes, que deixou 19 mortos e milhares de detidos, disse que não tinha “responsabilidade política nenhuma” pela violência, o que provocou uma onda de pedidos de renúncia, resumidos na hashtag renunciaChadwick . Seu substituto, Gonzalo Blumel, comandava até agora o ministério encarregado das relações do governo com o Congresso.

“O Chile não é o mesmo que tínhamos há duas semanas. O Chile mudou, e o governo também tem que mudar e enfrentar estes novos desafios e estes novos tempos”, disse o presidente na cerimônia de posse de novos ministros.

Enquanto Piñera anunciava as mudanças em seu gabinete, cerca de mil pessoas entraram em confronto com a polícia em frente ao palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago, em protesto contra o governo. Nenhum porta-voz do governo deu declarações sobre esses incidentes, tão destrutivos quanto os que levaram a esse surto social na sexta-feira, 18 de outubro, e que incluíram a depredação de estações de metrô que tinham voltado a operar há três dias.

No final da tarde, houve uma grande manifestação no centro de Santiago, que reuniu dezenas de milhares de pessoas. Um shopping center a quatro quarteirões da sede presidencial e abaixo de um prédio residencial de 19 andares pegaram fogo por alguns dos explosivos usados em confrontos entre a polícia e um grupo pequeno de manifestantes. Não está claro como o fogo começou, mas vídeos mostram mascarados arremessando coquetéis molotov contra outros prédios. O governo de Santiago enviou 26 caminhões para conter as chamas.

Entre as mudanças no governo, outro antigo aliado que deixa o governo é o ministro das Finanças, Felipe Larraín, que já havia ocupado a mesma pasta no primeiro mandato de Piñera, e que se tornou um dos principais alvos dos manifestantes. Ao anunciar a inflação em setembro, Larraín disse para os manifestantes “românticos” “comprarem flores”, cujo preço havia caído. A declaração foi vista como uma provocação pela população do Chile, que se sente preterida durante o crescimento nos últimos 30 anos.

“Não soubemos entender o que estava acontecendo”, disse Larraín após deixar a pasta, num mea culpa.

Seu substituto será Ignacio Briones, de perfil mais acadêmico, que se apresenta em seu Twitter, onde tem mais de 8.500 seguidores, como um “liberal fã de uma sociedade de acesso aberto — sem discriminação à competência — à diversidade e à liberdade”.

Segundo Michael Reid, autor de vários livros sobre política contemporânea na América Latina, “Briones é um liberal mais centrista do que seu antecessor. Seu trabalho será inevitavelmente aumentar os impostos de renda para os mais ricos, enquanto tenta não prejudicar o crescimento econômico”, conforme afirmou no Twitter.

De acordo com pesquisa realizada pelo instituto Cadem, a aprovação do presidente caiu para históricos 14%, a mais baixa popularidade de um chefe de Estado desde a volta da democracia, em 1990. A rejeição é de 78%, também superando os piores índices registrados por Michelle Bachelet, que obteve 16% de apoio e 68% de reprovação em 2016, durante o segundo mandato.

A porta-voz Cecilia Pérez, que também era alvo de críticas, foi transferida para o Ministério do Esporte. Tanto Cecilia quanto Chadwick tiveram papel importante na campanha de reeleição. A governadora metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, que teve uma elogiada participação nos recentes protestos, será a nova porta-voz. Na pasta de Bens Nacionais assumirá o ex-líder do movimento estudantil Julio Isamit.

Outro que deixou o Gabinete foi o ministro chileno da Economia, Juan Andrés Fontaine, que precisou se desculpar por suas declarações polêmicas sobre o aumento do preço do metrô. Quando foi anunciada a alta da tarifa nos horários de pico, Fontaine disse que “quem madrugasse seria ajudado” pois pagaria uma tarifa mais baixa. Sua frase também foi uma recebida como uma provocação, por pessoas que, com frequência, passam duas horas no transporte para chegar ao trabalho. Em seu lugar entra o ex-subsecretário de Obras Públicas Lucas Pala.

No total, 16 nomes foram confirmados no gabinete. É incerto como as mudanças serão recebidas entre os manifestantes.