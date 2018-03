O presidente do clube deixa o PSG nas mãos de Neymar, inclusive a escolha de técnico

A eliminação na Liga dos Campeões gerou uma grande crise no PSG (Paris Saint-Germain) e, agora, tudo está nas mãos de Neymar. É o que afirmou o jornal espanhol “El País” nesta quinta-feira (8). Segundo a publicação, o presidente do clube, Nasser Al Khelaïfi, se colocou aos pés do craque brasileiro, quer ver o atleta feliz e trocará o técnico para que tudo fique em perfeita harmonia.

O diário explica que o dirigente quer colocar todo o projeto do clube francês nas mãos do craque brasileiro. O camisa 10 escolheria até mesmo o novo treinador, que vai substituir Unai Emery. A lista inclui Zidane, Tite e Simeone. Com isso, ele quer que o craque aprove e supervisione todas as decisões. Tudo isso após o time perder os dois jogos para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o último deles por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, e sem Neymar, que passou por cirurgia no pé direito e só deve voltar no fim de maio.

“Al-Khelaïfi decidiu demitir o treinador, Unai Emery, e acredita que ele deve redobrar sua aposta. Se, até agora, permitiu que a instituição gire em torno de Neymar, após a eliminação na Liga dos Campeões, pretende planejar a próxima temporada ombro a ombro com o brasileiro”, descreve o jornal, que complementa:

“É ele (o craque) quem aprova a contratação do novo treinador, de uma lista restrita que inclui Zidane, Tite e Luis Enrique; e é ele quem escolhe os jogadores que o acompanharão. Nunca na história do futebol um jogador desfrutou de mais prerrogativas e cobrou mais dinheiro (47 milhões de euros líquidos por temporada) em troca de menos evidências de fidelidade. O PSG está nas mãos de Neymar”.

Venda descartada

O “El País” garante que Al Khelaïfi quer dar ainda mais poder ao craque e acredita que, assim, Neymar será mais fiel ao clube que lhe paga um salário astronômico e estará mais envolvido no projeto, o que acarretará menos problemas e polêmicas. Assim, a ideia de deixar o PSG pelo Real Madrid, após o clube desembolsar 222 milhões para tirá-lo do Barcelona, não daria certo. No entanto, os conselheiros do time pensam de forma diferente, e acham que o brasileiro deveria sair na próxima janela.

“Os especialistas do clube estão começando a pensar que não seria tão louco se livrar de Neymar neste verão, mas eles não se atrevem a dizer isso ao presidente. Al Khelaïfi não quer ouvir críticas contra o brasileiro. Ele não quer lembrar da vida social excessiva e a falta de cuidados profissionais do jogador, que constituem uma queixa para a equipe, forçados a se comportar de acordo com as antigas regras de ordem para se colocar ao serviço de um ídolo que decide quando jogar ou não. O presidente rejeita que Neymar pode ser o elemento que desmotiva seus companheiros de equipe, transformando o PSG em uma equipe acomodada à falta de demanda do Campeonato Francês. Al-Khelafi se recusa a considerar a venda da Neymar. Pelo contrário, ele quer dar-lhe mais poder na crença de que ele será mais feliz e mais leal”, diz o jornal.

Um empresário ligado ao PSG, ouvido pelo “El País”, disparou contra esse pode dado a Neymar.

“Os outros jogadores acham que se eles ganham Neymar vence e, se perderem, eles perdem Neymar. Nasser acredita que, para que o projeto do PSG funcione bem, Neymar deve fazer as lambretas corretas”, resume um empresário vinculado ao PSG.

