O presidente do Grêmio vai sugerir aos clubes que tiveram atletas convocados para a Seleção Brasileira o adiamento de rodadas do Brasileirão

Com as convocações do zagueiro Kannemann e do atacante Everton para as seleções da Argentina e do Brasil, o Grêmio estará desfalcado por duas rodadas no Campeonato Brasileiro. Os atletas não jogarão no dia 5 de setembro, contra o Santos, e no dia 9, no clássico Grenal.

O presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, vai propor para os clubes que tiveram atletas convocados como Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, um pedido coletivo junto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), visando a suspensão das rodadas da competição por ser data Fifa. O mandatário gremista quer discutir a ideia na reunião desta segunda-feira (20) na sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), no Paraguai.

“Não é apenas a questão do Grenal em si. Temos ainda o jogo contra o Santos em São Paulo. Vou levar uma sugestão cuja montagem é de equilíbrio técnico. Esses jogadores estão sendo contemplados, mas nos desequilibra tecnicamente. Seria razoável, pelo menos que se trabalhe a suspensão da rodada para esses clubes”, declarou Bolzan.

Na avaliação do dirigente, os clubes acabam sendo prejudicados pelo acúmulo de competições. “Aqueles (clubes) que disputaram tudo ficam extremamente prejudicados. Que sentem todos para conversar, a Conmebol, a CBF, as federações. Basta que tenhamos bom senso para organizar melhor as datas dos campeonatos”, lembrou.

Grêmio, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians ficarão sem os atletas em duas rodadas do Campeonato Brasileiro. A apresentação dos jogadores para à seleção ocorre nos dias 2 e 3 de setembro e retornam aos clubes dia 12.

Embalo

O Tricolor parece ter embalado no Campeonato Brasileiro. No sábado (18), diante do Corinthians, o Grêmio chegou a sua terceira vitória seguida. Com gol de Everton, o time comandado por Renato Portaluppi, venceu o Timão por 1 a 0 em plena Arena Corinthians, em São Paulo. Foi a primeira vez que um time gaúcho alcançou tal feito no novo estádio corintiano.

Na primeira etapa, o Grêmio foi superior. Teve mais intensidade, trocou bons passes e criou as melhores oportunidades. O Corinthians buscou responder, mas parou na boa marcação gremista.

Os resultados vieram no segundo tempo. Logo aos 9 minutos, em uma boa jogada de velocidade pelo meio, o Tricolor conseguiu chegar ao gol. No contra-ataque rápido, Luan deu um passe para Everton, que invadiu a área, ganhou da marcação e mandou para o fundo das redes.

Com o resultado, o Grêmio somou mais três pontos, chegando aos 36 na competição e ocupa a quarta colocação na tabela de classificação.

