O presidente do Paris Saint-Germain agradeceu ao pai de Neymar por “decisão conjunta”

Segundo o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a decisão pela operação no pé direito de Neymar foi tomada em conjunto pelo jogador, sua família e os departamentos médicos do clube francês e da Seleção.

“Foi uma decisão conjunta. O médico do Brasil, nosso médico, o jogador, a família. Todos juntos. Todo mundo de acordo com a operação que eu penso ser a melhor decisão. Foi uma decisão conjunta”, frisou.

O presidente conversou rapidamente com os jornalistas na zona mista após a vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha nesta quarta, pela Copa da França. Ele disse não saber quanto tempo Neymar vai permanecer no Brasil após a operação, marcada para o próximo fim de semana. Perguntado sobre quando seria a viagem do camisa 10 para seu país natal, ele preferiu não responder.

“Depois da operação os médicos irão avaliá-lo e diremos isso (tempo de estadia no Brasil) depois. Eu sei (quando ele viaja), mas não vou dizer para vocês. Segredo (risos).” Neymar já está no Brasil.

Nasser fez questão de revelar ainda a decisão de Neymar pai: ele vai permanecer na França para acompanhar a partida decisiva contra o Real Madrid, na próxima terça, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, vitória dos espanhóis por 3 a 1.

“Eu gostaria de agradecer ao pai do Neymar porque ele decidiu ficar aqui com a gente para o jogo contra o Real Madrid. Ele é um grande cavalheiro, um grande homem. Isso me tocou muito. Ele me disse ‘eu quero ficar com vocês, com a equipe, com o clube’ . Isso mostra a todos que somos uma família, a família de Neymar, a família do clube, a família dos jogadores, uma grande família. Nós vamos estar unidos. Obrigado.”

Verratti lamenta perda do ”jogador mais importante da equipe”

Além do presidente, outras pessoas comentaram a lesão de Neymar após o jogo desta quarta. Segundo o volante Verratti, o PSG precisará encontrar ”uma força a mais” depois de peder ”o jogador mais importante da equipe.

“Nós estamos muito tristes por ele. Sabemos o quanto que ele gostaria de jogar a partida contra o Real Madrid e ele sempre assume as responsabilidades. São as partidas que ele ama jogar. Estamos tristes porque perdemos o jogador mais importante da equipe. Mas precisamos encontrar uma força a mais por ele pra buscar uma grande performance e conseguir a classificação pelo Ney.”

Para o volante brasileiro Luiz Gustavo, do Olympique, Neymar vai voltar ainda melhor depois da lesão. O jogador revelou ter tido contato com o craque após a lesão.

“Eu acho que ninguém espera uma notícia como essa. Eu pude falar com ele depois e desejar melhoras. Ele me passou que ficaria algum tempo fora. É triste, é triste, mas faz parte da vida e que ele vai tirar o melhor dessa situação, vai se recuperar o mais rápido possível e vai ajudar o PSG e a Seleção. Eu tiro tudo como aprendizado. Acho que a vida é um aprendizado constante.”

“Acho que para ele que terá a chance de jogar uma nova Copa a motivação será a melhor possível. Tenho certeza que mesmo nesse momento muito difícil ele terá bastante tempo para refletir e melhorar. Eu acredito que ele vai voltar ainda melhor.”

