O presidente do Paris Saint-Germain veio ao Brasil para visitar Neymar

Desta vez, quem foi ao Instagram foi o pai de Neymar. Ele registrou em duas fotos o encontro com o presidente do PSG (Paris Saint-Germain), Nasser Al Khelaifi, e o diretor de futebol do clube, Antero Henrique, que aconteceu nesta segunda-feira (12), na casa do jogador, localizada em Mangaratiba, no litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro. As informações são do site Globo Esporte.

A visita ao Brasil deverá ser concluída nesta terça-feira (13) com a visita dos dois ao Instituto Neymar Jr, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Após passar por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito no último dia 3, Neymar está fazendo a primeira etapa da recuperação de sua lesão e deve voltar aos gramados apenas para jogar a Copa do Mundo.

O PSG vive dias turbulentos desde a eliminação para o Real Madrid, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. E veículos franceses e espanhóis têm publicado matérias sobre uma possível saída do craque brasileiro do time francês após o final da temporada.

A capa do diário “AS” trouxe uma reportagem ligando a fornecedora de material esportivo Nike e o Real Madrid ao craque brasileiro – caso a empresa assine contrato com o clube merengue.

