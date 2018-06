O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, pediu licença do cargo para tentar concorrer à Presidência da República pelo PSD

O administrador paulista Guilherme Afif Domingos, 75 anos, presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgou nessa quarta-feira uma nota na qual informa que se licenciou do cargo para tentar ser o candidato do PSD à Presidência da República nas eleições deste ano. Ex-vice governador de São Paulo, ele também foi ministro da Micro e Pequena Empresa no governo de Dilma Rousseff (2011-2016) e comanda o Sebrae desde 2015.

De acordo com a assessoria do Sebrae, Heloisa Menezes responderá pela presidência da instituição de forma interina. Ela é diretora técnica do Serviço. Na nota divulgada nessa quarta, Afif acrescente que a decisão de se afastar do comando do Sebrae se deu em respeito à legislação eleitoral.

“Como um dos fundadores do PSD, pretendo disputar a convenção do partido que irá escolher o candidato à Presidência da República, em data ainda a ser definida”, frisou o texto. Na histórica eleição de 1989 (a primeira por via direta apos a ditadura militar que governou o País desde 1964-1985), ele concorreu ao Palácio do Planalto pelo hoje extinto PL.

Desempenho: um surpreendente sexto lugar, com 4,83% dos votos no primeiro turno – disputado por um total de 22 candidatos. À sua frente, Fernando Collor de Mello (PRN, vencedor do pleito no segundo turno), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Leonel Brizola (PDT), Mário Covas (PSDB) e Paulo Maluf (PDS).

A tentativa eleitoral de quase 30 anos atrás envolveu um aspecto curioso: inspirado no número pelo qual Afif concorria nas cédulas (o Brasil ainda vivia os tempos do voto impresso), a equipe de marketing do candidado do PL criou um jingle até hoje lembrado por eleitores. O mote era “dois patinhos na lagoa, vote Afif 22”, sublinhado pelo slogan “Juntos, chegaremos lá!”.

A nota, na íntegra

“Eu, Guilherme Afif Domingos, comunico que, a partir desta data, estou me licenciando da Presidência do Sebrae Nacional, em respeito à legislação eleitoral vigente. Como um dos fundadores do PSD, pretendo disputar a convenção do partido que irá escolher o candidato à Presidência da República, em data ainda a ser definida.

Minha trajetória em defesa do empreendedorismo e dos pequenos negócios me impõe o desafio de empunhar, na campanha que se aproxima, as bandeiras liberais que me norteiam há 40 anos e que podem contribuir para um futuro melhor para o nosso País.”

Outros nomes

Diversos partidos já anunciaram os pré-candidatos à Presidência. O PT, por exemplo, já lançou o nome de Lula, embora a participação do ex-presidente ainda seja incerta. Por sua vez, o PDT anunciou o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes.

Já no MDB, o pré-candidato é o ex-ministro Henrique Meirelles, ao passo que o DEM conta com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Há, ainda, Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL) e Guilherme Boulos (PSOL).

Deixe seu comentário: