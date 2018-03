O presidente do Tribunal Superior Eleitoral enviou mensagem ao Supremo, manifestando preocupação com o retorno do voto impresso. A regra, prevista na reforma eleitoral de 2015, coloca em risco o sigilo do votação

Em mensagem enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luiz Fux, expressou preocupação com o retorno do voto impresso em 2018. “A regra, introduzida pela Reforma Eleitoral de 2015, representa um inegável retrocesso e coloca em risco o segredo do voto, sem aparente utilidade concreta para a transparência do processo”, frisou o parecer assinado pela assessoria jurídica do órgão.

A manifestação foi feita em resposta ao ministro Gilmar Mendes, relator de uma ação no STF que pede a suspensão da reimplantação do voto impresso para este ano. Quem tenta a mudança é a titular da PGR (Procuradoria-Geral da República), Raquel Dodge, que vê na medida um “caminho na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto”.

Em concordância com a legislação de 2015, o TSE aprovou na semana passada a resolução que estabelece o registro impresso do voto nas eleições de 2018. Na manifestação enviada ao Supremo, há uma lista de preocupações técnicas da Corte sobre a ferramenta.

Para a área técnica e jurídica do TSE, as apreensões sobre o voto impresso resultam da própria redação da norma, que resgatou parte da lei de 1997 sobre a mecânica do voto. “A regra do artigo 59-A e o voto impresso nela tratado não encontram exata correspondência nos demais dispositivos legais em vigor”, avalia. “. Nas demais disposições legais, não há nenhuma referência a auditoria ou apuração do resultado mediante a comparação dos votos eletrônicos e os votos impressos. Trata-se, pois, de norma que estipula custosa obrigação, sem previsão do destino a ser dado ao voto impresso.”

A resolução aprovada pelo TSE sobre o voto impresso define como vão se dar algumas dessas situações. Do total de 600 mil urnas eletrônicas, 30 mil (5% do total) deverão ter uma impressora acoplada. Para evitar que o mecanismo seja usado como “comprovante” em caso de compra de voto, o eleitor não terá contato com o registro de papel. Ele irá conferir na tela da urna o comprovante do voto.

A Corte Eleitoral também destaca que não haverá identificação do eleitor no papel impresso, “respeitando-se, assim, a ideia do anonimato”. Também explica que, assim que terminada a votação, caberá à Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica a responsabilidade pela organização e condução dos trabalhos de verificação dos registros.

Anonimato e transparência

O parecer do TSE enviado ao Supremo ressalta o antagonismo entre o anonimato do eleitor e a busca por transparência que se dá pelo voto impresso. “Quanto mais elementos de prova da integridade um sistema tiver, menor será o sigilo do voto”, ressalta, destacando trecho de relatório técnico da Corte sobre a ferramenta.

O TSE também destaca que apesar da lei não prever o anonimato do eleitor, o modelo elaborada pela Corte preserva a privacidade, “prevista constitucionalmente”, o que, no entanto, impede a rastreabilidade “inequívoca e inquestionável” da votação.

A manifestação ainda pontua os principais riscos do voto impresso, como a possibilidade de que discrepâncias entre votos eletrônicos e impressos não possam ser reconciliadas, ausência de solução técnica para a conferência do voto pelo eleitor com deficiência visual e falhas de impressão antes da confirmação do voto pelo eleitor. “Isso coloca em risco o direito fundamental do cidadão ao voto secreto”, destacou o ministro Luiz Fux.

No Supremo, Gilmar também pediu com urgência informações ao Congresso Nacional e à Presidência da República, que já se manifestou por meio da AGU (Advocacia-Geral da União). No parecer, o órgão destacou que a ideia do voto impresso havia caído durante a Reforma Eleitoral de 2015 por um veto da então presidenta Dilma Rousseff, mas que o texto foi restabelecido pelos parlamentares sob o fundamento de que a impressão dos votos permitirá a realização de eventual auditoria do resultado das votações, impedindo, assim, a ocorrência de fraudes.

Gilmar deverá aguardar o envio de todas as informações para decidir posteriormente sobre o pedido da procuradora-geral da República.

