O presidente Donald Trump exigiu uma ação do México para impedir as “caravanas” de imigrantes ilegais aos Estados Unidos

O presidente americano Donald Trump deu continuidade a uma série de mensagens no Twitter sobre imigração nesta segunda-feira, cujo principal alvo das críticas foi o governo mexicano. O republicano exigiu que o México impeça a passagem de “caravanas de pessoas” em direção aos Estados Unidos. Além disso, o chefe de Estado pediu que o Congresso americano aprove a legislação sobre controle fronteiriço.

No domingo, Trump já havia disparado contra os mexicanos, afirmando que a divisa entre os dois países está se tornando mais perigosa e acusando o país vizinho de fazer muito pouco ou nada para impedir o fluxo de pessoas.

“O México tem o poder absoluto para não deixar essas grandes ‘caravanas’ de pessoas entrarem no país. Eles devem impedi-los em sua fronteira do Norte, o que podem fazer porque suas leis de fronteira funcionam, e não permitir que passem para nosso país, que não tem leis de fronteira efetivas”, escreveu Trump nesta segunda-feira. “O Congresso deve aprovar imediatamente a Legislação, usar a Opção Nuclear se necessário, para parar o fluxo gigante de Drogas e Pessoas. Agentes de Patrulha da Fronteira (e a ICE — agência de imigração) são ÓTIMOS, mas as fracas leis democratas não permitem que eles façam seus trabalhos. Aja agora, Congresso, nosso país está sendo roubado!”

Trump, que no domingo já havia negado qualquer acordo sobre o Daca, voltou a criticar o programa criado por Barack Obama que beneficia imigrantes jovens, conhecidos como dreamers (sonhadores), que chegaram aos EUA ainda crianças.

“O Daca está morto porque os democratas não se importam ou agem, e agora todos querem entrar no carro alegórico do Daca… Não funciona mais. É preciso construir um Muro e proteger nossas fronteiras com legislação de fronteira adequada. Os democratas querem “Sem fronteiras”, consequentemente drogas e crimes”.

O Daca — Ação Diferida para os Chegados na Infância — foi aprovado em 2012 pelo ex-presidente para proteger da deportação filhos de imigrantes sem documentos trazidos para os EUA.

A repentina fúria de Trump contra o fluxo migratório do México surgiu como uma resposta a uma reportagem publicada pelo portal Buzzfeed na sexta-feira sobre um grupo de mais de 1 mil migrantes da América Central, sobretudo de Honduras, que atravessa o México em direção aos Estados Unidos. A jornada começou em Tapachula em 25 de março, segundo o site.

Brandon Judd, presidente da organização que representa os agentes de fronteira — Conselho Nacional de Patrulha Fronteiriça — foi entrevistado pela Fox News sobre o assunto e, em seguida, Trump disparou suas considerações sobre o tema.

Alguns candidatos à Presidência mexicana que iniciaram campanha eleitoral no domingo responderam aos ataques de Trump, usando as críticas como forma de autopromoção. Andrés Manuel López Obrador, atual favorito segundo as pesquisas, declarou em Ciudad Juárez, na fronteira com o estado do Texas (EUA), que exigirá respeito pelos mexicanos.

“Nem o México nem seu povo vão ser o salva-vidas de qualquer governo estrangeiro”, rebateu o candidato de 64 anos em seu primeiro comício oficial da campanha para a eleição de 1º de julho. “Não é com muros nem com o uso da força que resolvemos problemas sociais ou questões de segurança.”

O ex-prefeito da Cidade do México acrescentou que não descarta a possibilidade de fazer Trump mudar de opinião “sobre sua política externa errônea e, em particular, sua atitude desdenhosa em relação aos mexicanos”.

Por sua vez, Ricardo Anaya, que lidera uma coalizão de partidos de direita e de esquerda, exigiu firmeza e dignidade após as novas declarações polêmicas do presidente americano. O candidato de 39 anos, atualmente em segundo lugar nas pesquisas, indicou que o fenômeno migratório preocupa tanto o México quanto os Estados Unidos.

“Precisamos de um novo relacionamento com responsabilidade compartilhada e respeito mútuo”, disse Anaya em San Juan de los Lagos, no estado de Jalisco, onde lançou sua campanha. “Oitenta por cento das armas com as quais pessoas são assassinadas em nosso país vêm dos Estados Unidos.”

