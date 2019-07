O presidente Donald Trump voltou a atacar o Banco Central americano, acusando-o de incompetência por não conseguir estimular a economia

O presidente americano Donald Trump voltou a atacar, nesta sexta-feira (05), o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), acusando-o de incompetência por não conseguir estimular a economia. “O Fed ‘não sabe o que faz’, disse Trump à imprensa na Casa Branca.

As ações abriram em baixa em Wall Street nesta sexta-feira, com investidores temerosos de que os bons dados do mercado de trabalho em junho possam deixar o Fed menos propenso a reduzir as taxas de juros em sua reunião de política monetária neste mês.

Outro lado

O ex-presidente do Federal Reserve Ben Bernanke afirmou nesta sexta-feira que a economia norte-americana está indo “muito bem” e que não há nada de errado com ela, apesar da preocupação dos agentes do mercado de uma possível recessão no futuro. “A economia [dos Estados Unidos] está indo muito bem, crescendo no seu (patamar) potencial, não tem nada de errado com ela”, afirmou Bernanke, durante evento da XP Investimentos em São Paulo.

Bernanke foi presidente do Fed entre 2006 e 2014. Durante a sua presidência, a economia mundial enfrentou o maior período de recessão desde a Grande Depressão de 1929. Embora os números da economia dos EUA estejam sólidos, o Fed tem sinalizado que pode iniciar um ciclo de redução das taxas de juros – seria o primeiro em uma década. O temor é de que os EUA possam enfrentar uma recessão no futuro. A próxima reunião do BC norte-americano está marcada para o fim deste mês.

O mercado observa os passos do Fed porque o comportamento dos juros nos EUA tem potencial para movimentar recursos aplicados em outras praças, sobretudo das economias emergentes, como é o caso do Brasil.

Erros históricos

Donald Trump provocou risadas de seus críticos ao afirmar, durante seu discurso pela festa nacional do 4 de Julho na noite de quinta-feira (04), que o Exército americano havia conseguido “tomar o controle dos aeroportos” contra os britânicos… em 1775.

Diante de milhares de pessoas reunidas para um show de uma escala sem precedentes, ao som de sobrevoos de aviões militares, o presidente republicano pronunciou um discurso em grande parte apolítico por cerca de uma hora, tentando evitar os improvisos tão celebrados por seus partidários.

Remontando a “junho de 1775”, Trump falou das batalhas travadas pelas tropas das colônias americanas: “Nosso Exército derrubou as muralhas, tomou o controle dos aeroportos, fez tudo o que tinha de fazer”. Curiosamente, no mesmo discurso, citou a façanha dos irmãos Wright, pioneiros da aviação americana que fizeram o primeiro voo motorizado em 1903.

Ouvintes atentos a seu discurso apontaram outro erro nesse mesmo trecho, quando Trump citou a batalha pelo controle de Fort McHenry, ocorrida durante a guerra anglo-americana (1812-1815), e não na guerra da Independência.

Nesta sexta-feira, Trump justificou os erros históricos por problemas no teleprompter. “Estava debaixo de chuva, e o teleprompter apagou. Estava quebrado”, respondeu à imprensa, ao ser questionado sobre o assunto. “Não é simples quando você está diante de milhões e milhões de pessoas na televisão”, alegou, nos jardins da Casa Branca.

