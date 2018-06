O presidente dos Estados Unidos deixou o encontro do G7 para se encontrar com o líder norte-coreano em Singapura

O presidente norte-americano Donald Trump disse neste sábado (9) que qualquer acordo com o líder norte-coreano Kim Jong Un na reunião marcada para a semana que vem será “no impulso do momento”, sublinhando o resultado incerto do que chamou de uma “missão de paz”. O encontro histórico está agendado para terça-feira (12) na ilha de Sentosa, frente à costa da ilha principal de Singapura.

“Eu tenho um objetivo claro, mas tenho que dizer – será algo que será sempre no impulso do momento”, disse Trump a jornalistas em uma entrevista coletiva na Cúpula do G7 em Quebec, no Canadá. Trump deixou o encontro de líderes do G7 mais cedo, antes de discutir a mudança climática e a saúde dos oceanos, exacerbando as fraturas do grupo em relação às tarifas comerciais impostas pelos EUA.

A principal questão a ser discutida na reunião do dia 12 de junho em Singapura é a exigência dos EUA para que a Coreia do Norte abandone o programa de armas nucleares que agora ameaça os Estados Unidos. Trump comentou que provavelmente levaria tempo para chegar a um acordo com Kim sobre a desnuclearização, mas ele disse que acredita que, no mínimo, o encontro poderia produzir uma “relação” entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que não possuem laços diplomáticos.

Em uma entrevista coletiva com o primeiro ministro japonês Shinzo Abe na quinta-feira (7), Trump afirmou que pode convidar Kim para uma visita a Washington. Pyongyang já rejeitou a desistência de seu arsenal unilateralmente e defende seus programas nuclear e de mísseis preventivos para o que vê como agressões dos norte-americanos.

Os Estados Unidos possuem 28,5 mil soldados na Coreia do Sul, um legado da Guerra da Coreia. Trump resiste à possibilidade de fechar um acordo para encerrar formalmente o conflito, que durou entre 1950 e 1953, e foi concluído com uma trégua, e não com um tratado de paz.

Trump disse que saberia em um minuto se algo bom sairia do encontro com Kim. “Eu acho que no primeiro minuto eu vou saber. É minha intuição, como me sinto. Isso é o que eu faço”, disse Trump. “E se eu achar que não vai acontecer – eu não vou desperdiçar o meu tempo. E não quero desperdiçar o tempo dele”.

Trump frequentemente se gaba de suas proezas de negociação como um desenvolvedor de empreendimentos imobiliários, e de sua habilidade para ler as pessoas, muito embora seus negócios tenham declarado falências múltiplas vezes. O líder norte-americano estava, de maneira geral, otimista sobre o encontro com Kim.

Um raro voo direto de Pyongyang aterrissou em Singapura no sábado antes da esperada chegada de Kim Jong Un. O Airbus 330 da Air China no aeroporto de Changi levou a especulações de que uma equipe avançada de autoridades norte-coreanas lideradas por um assessor próximo de Kim estava em Singapura para preparar a reunião. O líder norte-coreano é esperado no aeroporto de Changi neste domingo (10), segundo informou à Reuters uma fonte envolvida no planejamento da viagem.

