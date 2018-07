O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora ameaça impor tarifas a todos os produtos importados da China

Em mais uma de suas bravatas, o presidente americano, Donald Trump, disse estar disposto a impor tarifas a todos os produtos chineses importados pelos Estados Unidos.

“Estou pronto para chegar aos 500”, disse Trump, em entrevista ao canal de TV CNBC, em referência ao total de US$ 500 bilhões que os EUA importa do país asiático. “Não estou fazendo isso por política, estou fazendo para fazer o correto pelo meu país.”

Neste mês, os EUA e a China impuseram tarifas sobre US$ 34 bilhões em importações um do outro, em uma disputa crescente que tem afetado o mercado financeiro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor outras tarifas a menos que Pequim concorde em mudar suas práticas de propriedade intelectual e os planos de subsídios industriais de alta tecnologia.

Trump também atingiu as importações de metais da Europa com tarifas e ameaçou restringir as importações de carros europeus com um imposto de 20%.

Na entrevista desta sexta-feira (20), Trump reforçou suas afirmações de “estão se aproveitando dos Estados Unidos” em assuntos de comércio:

“Não quero que eles tenham medo, quero que ajam bem. Realmente gosto do presidente Xi (Jinping), mas isso era muito injusto.”

Manipulação de moedas

Trump também aproveitou as redes sociais nesta sexta-feira para novos ataques a China e a União Europeia, ao dizer que eles manipulam suas moedas para ter vantagens no comércio internacional.

Ele afirmou que “China e União Europeia manipulam suas moedas e suas taxas de juros”. Enquanto isso, o dólar cada vez mais forte prejudica “a vantagem competitiva” da maior economia do mundo.

Em junho, o governo de Donald Trump pediu a integrantes de sua equipe que estudem a aplicação de mais US$ 200 bilhões em tarifas a produtos chineses se a China não voltar atrás na decisão de retaliar os Estados Unidos por causa das sobretaxas americanas anunciadas na semana passada. O comunicado da Casa Branca, no entanto, alerta que pode recorrer a outros US$ 200 bilhões, chegando a US$ 400 bilhões, caso a China insista em novas tarifas.

O enfrentamento com a China é a mais importante de todas as brigas comerciais iniciadas por Trump. A situação despertou o temor de que uma escalada da guerra comercial possa prejudicar a economia global ao afetar as cadeias de produção das empresas, empurrando as companhias a frear seus investimentos e encarecer os produtos para os consumidores.

