O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a criação de uma Força Espacial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou nesta segunda-feira (18) a criação de uma Força Espacial. A força seria um sexto braço independente das Forças Armadas do país. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Nacional do Espaço.

“Eu estou aqui ordenando o Departamento de Defesa e o Pentágono para começar imediatamente o processo para estabelecer uma força espacial como o sexto braço das Forças Armadas”, disse Trump.

“Quando se trata de defender a América, não é suficiente somente ter uma presença americana no espaço. Nós precisamos ter dominância americana no espaço”, disse Trump. Ao discursar, o presidente afirmou que, durante muitos anos, os “sonhos de exploração e descoberta” do espaço dos norte-americanos foram destruídos pela política e pela burocracia, acrescentando que o que está fazendo é muito importante para a moral do país. “Nós não queremos a China e a Rússia e outros países nos liderando.”

Os Estados Unidos são membros do Tratado do Espaço Exterior, que entrou em vigor em 1967 e estabelece regras para o uso do espaço sideral pelos Estados-Membros. Entre elas, a regra de que a Lua e outros corpos celestiais só podem ser usados para fins pacíficos.

O Conselho Nacional do Espaço havia sido criado em 1989, mas parou de funcionar em 1993 e sua reativação foi anunciada pelo governo Trump em junho do ano passado. Tanto a reativação do conselho quanto o anúncio desta segunda-feira fazem parte dos esforços do governo para impulsionar a exploração espacial do país.

Desde 1972, os norte-americanos não enviam um homem à Lua. Uma promessa de Trump, enfatizada no anúncio, foi que os Estados Unidos enviarão novas missões tripuladas ao corpo celeste e, em seguida, para Marte. A primeira missão tripulada à Lua ocorreu em 1969, durante a Guerra Fria, no governo de John F. Kennedy, e, desde então, a agência espacial norte-americana vinha focando seus trabalhos em missões não tripuladas.

Piada séria

O presidente norte-americano já havia comentado a possibilidade em março, mas, falando em tom bem-humorado, não deixou claro se se tratava de algo sério ou uma piada. Na época, porém, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, manifestou oposição à ideia, lembrando, em carta escrita à Casa Branca, que o momento atual do país é de “foco na redução da sobrecarga militar e na integração de diferentes áreas militares”, e que não era propício para a criação de um novo órgão militar.

A se confirmar a nova força espacial norte-americana, essa seria a primeira criação de um novo serviço militar em 71 anos nos Estados Unidos. A Força Aérea foi a última a ser estabelecida, logo após o fim da segunda guerra mundial. A Força Espacial deve somar-se ao Exército, Marinha, Força Aérea, Guarda Costeira e Fuzileiros Navais (Marine Corps).

