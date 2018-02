O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou uma proposta de orçamento e um plano para melhorar a infraestrutura

O presidente norte-americano Donald Trump apresentou nesta segunda-feira (12) uma proposta de orçamento de 4,4 trilhões de dólares para o próximo ano que, caso aprovado, afastaria ainda mais o governo federal dos EUA de ter as contas equilibradas, mesmo em um panorama de 10 anos, e deixando-as na casa do déficit de 1 trilhão de dólares.

O líder também anunciou um plano de investimento em infraestrutura de até 1,5 trilhão de dólares em dez anos, combinando verbas públicas com incentivos para o setor privado.

Trabalho e ambiente

O orçamento do presidente propõe cortes incisivos em uma ampla gama de agências dos Departamentos de Trabalho e Interior, da Agência de Proteção Ambiental e da Fundação Nacional de Ciência.

O plano Trump de 2019 cortaria o Medicare, o programa governamental de seguro de saúde para os idosos, em 554 bilhões de dólares nos próximos 10 anos.

Crivo do Congresso

Os orçamentos presidenciais são muitas vezes inviabilizados quando chegam no Congresso, onde os legisladores interferem com suas próprias prioridades de gastos. Mas o documento representa a visão mais detalhada das prioridades do Executivo americano.

A receita tributária pode decrescer 3,7 trilhões de dólares no período 2018-2027 em relação às estimativas “basais” do ano passado, segundo projeta o orçamento. Trump solicita um recorde de 686 bilhões de dólares para o Pentágono, um aumento de 13% em relação ao orçamento de 2017, aprovado em maio passado.

Também a segurança nas fronteiras ganharia impulso. O orçamento de Trump inclui dinheiro para começar a construir mais de 100 km de muro de fronteira no Sul do Texas, bem como verba para elevar a capacidade das prisões para imigrantes até uma capacidade de 47 mil, além de adicionar 2 mil funcionários da imigração e 750 agentes de patrulha da fronteira.

