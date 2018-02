O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou os imigrantes a cobras traiçoeiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, equiparou na última sexta-feira (23) os imigrantes a cobras traiçoeiras, retomando uma alegoria própria de sua campanha eleitoral em sua retórica anti-imigração. Em uma incendiária crítica, o presidente mencionou a oposição democrata, que não apoia sua política de endurecimento das leis migratórias, e urgiu ao Congresso aprovar a construção do muro fronteiriço com México, uma de suas principais promessas.

Diante da conferência CPAC, um dos fóruns mais importantes dos conservadores americanos, Trump leu a letra da canção “The Snake”, de 1968, de Al Wilson, sobre um animal doente que recompensa a “mulher bondosa” que o ajudou a se recuperar com uma picada venenosa.

“Vocês têm que pensar nisso em termos de imigração”, assinalou o presidente, antes de compartilhar a música, baseada em uma fábula de Esopo.

“’Eu te salvei’, gritou a mulher/’E você me picou, mas por quê?/Você sabe que sua picada é venenosa e agora eu irei morrer’/’Oh, cale-se, mulher tola’, disse o réptil com um sorriso/’Você sabia muito bem que eu era uma cobra antes de me acolher’”, recitou Trump em meio aos aplausos do público.

“Isso é o que estamos fazendo com nosso país”, concluiu Trump. “Estamos deixando as pessoas entrarem, e vai haver muita gente. Só vai piorar. Damos proteção a eles como nunca antes.”

Trump, que também apelou para esta metáfora ao completar 100 dias de governo em um comício na Pensilvânia, destacou que “uma nação forte deve ter fronteiras fortes”.

“Fazemos um chamado ao Congresso para que construa um grande muro fronteiriço para evitar que drogas e criminosos perigosos entrem em nosso país.”

Trump também aproveitou para repassar as conquistas dos agentes de controle migratório, dizendo que no ano passado prenderam mais de 100 mil estrangeiros que cometeram “milhares de crimes”, e reforçou seu rechaço às jurisdições do país nas quais as autoridades se negam a identificar os migrantes em situação ilegal ante os agentes federais para sua deportação.

“Estamos tomando medidas enérgicas contra as cidades-santuário”, disse, depois de ameaçar na quinta-feira (22) retirar as tropas federais do estado da Califórnia por sua negativa em cooperar com a detenção de migrantes em situação ilegal.

Na CPAC, Trump também criticou a oposição democrata por não apoiar sua proposta de regularizar os “dreamers”, jovens chegados ilegalmente ao país quando crianças.

“Os democratas estão sendo totalmente insensíveis”, assinalou, questionando o que considerou uma falta de resposta para substituir o programa de Ação Diferida para os Chegados na Infância.

Trump se declarou cético sobre a possibilidade de conseguir uma alternativa para esses jovens imigrantes, a maioria latino-americanos.

“E não é por causa dos republicanos, é pelos democratas.”

Deixe seu comentário: