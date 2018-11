O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a má gestão de florestas por incêndios na Califórnia

O presidente americano Donald Trump ameaçou cortar o repasse de verbas federais aos órgãos de gestão das florestas da Califórnia. Desde a última quinta-feira (08), o estado enfrenta dois incêndios de grandes proporções. Na manhã deste sábado (10), ele escreveu em sua conta em uma rede social que as chamas forma causadas pela “péssima gestão de florestas” do governo estadual.

Nove mortes foram confirmadas até o momento. As vítimas foram encontradas na cidade de Paradise, no norte da Califórnia, onde cerca de 6.700 casas e estabelecimentos foram queimados. Três bombeiros ficaram feridos e 35 pessoas estão desaparecidas. Trata-se de um dos incêndios mais destrutivos da história, de acordo com os dados do Departamento de Incêndios e Proteção Florestal do estado.

Na região de Los Angeles, uma das mais populosas do estado, as chamas ameaçam cerca de 75 mil casas e mais de 200 mil pessoas receberam ordens de evacuação na manhã deste sábado. “Os últimos acontecimentos são o pior cenário que imaginávamos. Há muito tempo temíamos que isso poderia acontecer” disse a xerife do condado Butte, Kory Honea. “Infelizmente, nem todos conseguiram escapar”.

Famosos

O incêndio que afeta o condado californiano de Ventura, e que obrigou o esvaziamento de cidades como Malibu e Calabasas, onde moram várias estrelas de Hollywood, deixou na rua famosos como Lady Gaga, Kim Kardashian e Guillermo del Toro.

Todos eles postaram mensagens nas redes sociais nas quais compartilham sua experiência durante a evacuação, expressam sua solidariedade com os outros evacuados e mostram seu temor de que o fogo arrase seus lares e propriedades.

A cantora Lady Gaga compartilhou fotos no Instagram que a mostram deixando sua casa de Malibu, enquanto o diretor mexicano Guillermo del Toro publicou uma mensagem no Twitter agradecendo por estar vivo, mas lamentando a possível perda dos seus objetos de colecionador.

Kim Kardashian, que na última hora foi evacuada junto com seus três filhos devido à proximidade das chamas, também postou uma mensagem na sua conta do Instagram. “Rezemos por Calabasas. Acabo de voltar pra casa após um voo e só tive uma hora para pegar tudo e deixar a casa”, escreveu a socialite americana.

Além disso, a revista TMZ publicou que a ex-medalhista olímpica e atual personalidade televisiva Caitlyn Jenner perdeu sua casa no incêndio. Por sua vez, o ator Charlie Sheen pediu ajuda no Twitter para localizar seus pais, Janet e o também ator Martin Sheen.

Outros atores e atrizes que também tiveram que deixar suas casas são Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock e a musicista Melissa Etheridge. O “Woolsey Fire”, como foi denominado esse incêndio, queimou até agora 14.000 hectares e forçou a emissão de ordens de evacuação para muitas residências dos condados de Ventura e Los Angeles.

