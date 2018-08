O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou estado de emergência na Califórnia por causa de incêndios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo (05) estado de emergência na Califórnia por causa dos incêndios que atingem a região, de acordo com a Casa Branca.

Um incêndio florestal no condado de Mendocino, 145 km ao norte de San Francisco, já obrigou quase 16 mil moradores a deixarem suas casas e as autoridades a fecharem um parque nacional. Mais de cem casas foram destruídas.

Após atingir mais de dois terços de uma área do tamanho de Los Angeles, no sábado (04), esse era o maior incêndio da Califórnia. Na madrugada do sábado, a área atingida pelas chamas aumentou cerca de 25% com relação ao dia anterior, de acordo com o Departamento de Proteção contra Incêndios Florestais da Califórnia.

Onda de calor na Europa

A onda de calor que castiga há semanas a Europa levou no sábado a temperaturas recordes em cidades portuguesas, causou três mortes na Espanha e chegou a derreter o asfalto na Holanda. Em Portugal, a temperatura foi a mais alta registrada na história em 26 estações. Em Lisboa, foram 44 graus. Em Alvega, no distrito de Santarám, os termômetros chegaram a marcar 46,8ºC.

O atual recorde europeu foi registrado em 1977, em Atenas, quando os termômetros alcançaram 48°C. O recorde na Espanha é de 47,3 graus, em Portugal, 47,4. Em Lisboa, as autoridades fecharam parques e alertaram as pessoas a evitarem atividades ao ar livre durante o auge do calor. Refúgios para desabrigados foram abertos mais cedo, para que moradores de rua pudessem busca abrigo do calor.

Na Espanha, já ocorreram três mortes: em Murcia (sudeste) um homem de 78 anos morreu enquanto realizava trabalhos agrícolas, vítima de insolação, e outro trabalhador, de 48 anos, também foi vítima das altas temperaturas. Em Barcelona (nordeste) um homem de meia idade, aparentemente sem-teto, morreu. Além disso, outro homem de 55 anos foi hospitalizado hoje em estado grave, após sofrer insolação na região de Murcia.

Na França, mais da metade do país está em alerta laranja, e as autoridades recomendaram evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. A Alemanha, cujas máximas diurnas chegaram a 38°, também está sofrendo com o excesso de calor, além da estiagem, que já levou a perdas bilionárias na agricultura. Em julho praticamente não choveu no oeste, norte e leste do país.

As águas do Mar Báltico no litoral alemão alcançaram temperaturas semelhantes às do litoral do Mediterrâneo francês, com até 27°C, dez a mais que o habitual, Além disso, o nível de alguns rios caiu para mínimos históricos, o que levou a restrições no transporte fluvial de mercadorias em alguns pontos do Reno. As autoridades de Berlim anunciaram que distribuirão água e protetor solar entre os sem-teto.

O Meteoalarm, o site da UE (União Europeia) que oferece informação sobre fenômenos climáticos adversos, emitiu alertas “vermelhos” por calor extremo em partes de Suíça, Croácia, Espanha e Portugal. Este aviso, segundo o site, implica uma situação meteorológica “muito perigosa” e que “são prováveis graves danos e acidentes, em alguns casos com risco para a vida das pessoas”.

Além disso, o site mantém o alerta laranja em amplas partes de França, Bélgica, Áustria, Lituânia, Estônia, Polônia, Noruega, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia e Grécia, por “situações perigosas por fenômenos incomuns, como altas temperaturas, que podem causar danos às pessoas”.

As elevadas temperaturas se devem ao sistema estacionário de alta pressão, um fenômeno que se repetiu de forma constante nas condições meteorológicas europeias durante os dois últimos meses, disse a porta-voz da OMM (Organização Meteorológica Mundial) Sylvie Castonguay.

