O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está se tornando evidente que sua campanha eleitoral foi espionada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar sua conta no Twitter neste domingo (22) para atacar oposição e conclamar apoiadores. Ele escreveu que está parecendo cada vez mais que a eleição presidencial de 2016 foi ilegalmente espionada.

O comentário foi publicado após ele ter dito, também na rede social, que documentos sobre seu então conselheiro de campanha, Carter Page, confirmariam, com alguma dúvida, que o FBI e o departamento de Justiça teriam enganado os tribunais.

O FBI liberou documentos no sábado (21) relacionados à vigilância de Page como parte de uma investigação sobre a possibilidade de ele ter conspirado com o governo russo para influenciar nas eleições.

Page negou ter sido agente do governo russo e não foi condenado por nenhum crime. Em sua publicação, Trump também atacou a candidata democrata derrotada, Hillary Clinton. “Mais e mais parece que a campanha de Trump para a presidência foi ilegalmente espionada [vigilância] para o benefício da fraudulenta Hillary Clinton e o Comitê Nacional Democrata”, ele diz. “Os republicanos têm que pegar pesado agora. Um golpe ilegal!”.

Casos amorosos

A Polícia Federal americana apreendeu a gravação de uma conversa comprometedora entre o presidente americano, Donald Trump, e o ex-advogado dele. Em 2016, o advogado Michael Cohen gravou uma conversa com o então candidato republicano à presidência, Donald Trump. No áudio, que não foi divulgado, os dois tratam de um pagamento que poderia ser feito para a ex-modelo Karen McDougal.

Ela diz que teve um caso com Trump em 2006. Às vésperas da eleição de 2016, McDougal recebeu US$ 150 mil de um jornal pela exclusividade da história. O jornal nunca publicou a reportagem. McDougal afirma que Cohen participou secretamente da negociação dela com o jornal, com o objetivo de abafar o caso.

A história é muito parecida com a de Stormy Daniel. A atriz pornô alega que teve um caso com Trump e recebeu US$ 130 mil para não falar sobre o relacionamento. Quem fez o pagamento foi Michael Cohen. E Trump, depois de negar por muito tempo, admitiu o acordo.

O que os procuradores estão investigando não são os casos extraconjugais de Trump, mas se o dinheiro usado para comprar o silêncio das duas mulheres às vésperas da eleição foi dinheiro de campanha, e se isso infringiu alguma lei eleitoral.

Cohen parece cada vez mais próximo de fechar um acordo de delação premiada com os procuradores e todos se perguntam se ele teria gravações de outras conversas com Trump. Enquanto isso, o presidente americano continua surpreendendo com os rumos que está dando para a política externa.

O diretor nacional de inteligência participava de um evento na quinta-feira quando a apresentadora leu ao vivo a nota da Casa Branca dizendo que Vladimir Putin tinha sido convidado para visitar os Estados Unidos. Dan Coats então pede para a apresentadora repetir. Depois de um tempo digerindo a informação ele diz: “Ok, isso vai ser especial”.

