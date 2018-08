O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Google é “manipulado” para falar mal dele

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que os resultados do Google são “manipulados” porque quem pesquisa sobre ele só encontra resultados negativos. Trump questionou se esse tipo de procedimento não seria ilegal.

O presidente vem atacando gigantes da mídia do país nos últimos dias por supostamente censurarem vozes conservadoras, uma alegação sem fundamentos, mas amplamente aceita por seus seguidores. “Os resultados de pesquisa no Google para ‘Trump Notícias’ mostram apenas a exibição/divulgação de uma Mídia de Fake News”, afirmou presidente no Twitter.

“Em outras palavras, eles te MANIPULAM sobre mim e sobre outros, de modo que quase todas as histórias e notícias são RUINS. A fake CNN é proeminente nisso. A Mídia Justa republicana/conservadora está excluída. Ilegal?”, declarou.

De acordo com Trump, “96% dos resultados da ‘Trump Notícias’ são da Mída Nacional de Esquerda”, que ele descreve como algo “muito perigoso”. “O Google e outros estão suprimindo as vozes de conservadores e escondendo informações e notícias que são boas. Eles estão controlando o que podemos e não podemos ver. Essa é uma situação muito séria – será abordada!”, prosseguiu.

Uma pesquisa do Pew Research Center divulgada em junho mostrou que 43% dos americanos acreditam que as principais empresas de tecnologia apoiam as opiniões dos liberais sobre os conservadores e 72% aceitam a ideia de que as plataformas de mídia social censuram ativamente visões políticas opostas.

Entre os republicanos e os independentes republicanos, 85% disseram achar que os sites de mídia social intencionalmente censuram pontos de vista políticos, revela a pesquisa. No entanto, vários estudos sugerem que os conservadores estão prosperando nas mídias sociais. Twitter e Facebook negaram qualquer tipo de censura no policiamento de suas plataformas.

Coreia

Autoridades norte-coreanas alertaram em uma carta aos EUA que as conversas entre os dois países estão “novamente em risco e podem naufragar”, revelou a imprensa americana nesta terça-feira .

A carta foi entregue diretamente ao secretário de Estado, Mike Pompeo, e, segundo o Washington Post, foi a razão pela qual Trump resolveu adiar na semana passada uma iminente visita do secretário a Pyongyang. O conteúdo da carta, recebida no dia seguinte ao anúncio da viagem, foi considerado “beligerante”, disse o Post.

“Os EUA ainda não estão prontos para atender as expectativas norte-coreanas em termos de dar um passo adiante para assinar um acordo de paz”, diz a carta, segundo a CNN. A Guerra da Coreia (1950-53) terminou em um armistício, e não em um tratado de paz, deixando a península tecnicamente em estado de guerra.

A Coreia do Norte há muito manifestou que o fim oficial do conflito é um ponto crucial para que a tensão na região diminua. Mas os EUA têm relutado em declarar o fim da guerra até que o Norte abandone seu programa de armas nucleares.

De acordo com a CNN, a carta foi enviada pelo ex-chefe da agência norte-coreana de espionagem, Kim Yong Chol, e diz que, se um acordo não for alcançado e as conversas colapsarem, o Norte vai retomar “suas atividades nucleares e balísticas”.

No domingo (26), a mídia estatal norte-coreana acusou os EUA de “jogo duplo” e de “armar uma trama criminosa”, mas não mencionou o cancelamento da visita. Um porta-voz do governo sul-coreano disse que não comentaria a autenticidade da carta, mas reconheceu que as conversas entre Washington e Pyongyang haviam chegado a um impasse.

