O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai “destruir totalmente” a Coreia do Norte se não tiver escolha

Apenas um diplomata da delegação norte-coreana ficou dentro da sala enquanto Trump fazia seu discurso. Ja Song Nam, embaixador da Coreia do Norte na ONU, foi visto saindo do local antes da fala do líder norte-americano.

Em seu discurso, Trump também foi categórico ao dizer que vai defender os interesses dos Estados Unidos acima de tudo. “Todos os líderes tem a obrigação de servir os seus cidadãos”, afirmou, pedindo que os países-membros da ONU trabalhem em conjunto e em harmonia, mas enfatizando que os Estados Unidos não vão permitir que outros “tirem vantagem” do país.

Trump defendeu uma política externa norte-americana focada em reduzir burocracias globais, baseando alianças em interesses compartilhados. O mandatário enfatizou, em sua fala, os tempos “perigosos” e as novas ameaças que o mundo vive, ao afirmar que os terroristas e extremistas chegaram a todos os cantos do planeta. Trump também fez uma crítica aos regimes “desonestos”, que apoiam o terrorismo e ameaçam outros países, sem mencionar diretamente nenhuma nação. “Nações soberanas permitem que as pessoas tenham controle do seu próprio destino”, declarou.