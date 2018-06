O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “completamente preparado” para o encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse o secretário de Estado americano

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira (11) que o objetivo da reunião entre o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un não mudou, e que os Estados Unidos estão “ansiosos para ver” se Pyongyang foi sincera sobre a desnuclearização.

Kim Jong-un e Trump chegaram a Singapura no domingo (10) para a primeira reunião presencial da história entre os líderes dos dois países, que são inimigos desde a Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Pompeo disse que o presidente americano está “completamente preparado” para as conversas e otimista de que o resultado será satisfatório, mas que há “muito trabalho a ser feito”.

Com dúvidas restando sobre o que a desnuclearização implicaria, autoridades de ambos os lados participaram de uma reunião de duas horas para combinarem detalhes do encontro, que ocorre nesta terça-feira (12). Pompeo destacou em nota que a reunião foi “substancial e detalhada”, mas não quis especificar exatamente o que foi conversado no encontro.

Já Trump expressou otimismo em uma reunião com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong. “Temos um encontro muito interessante em particular amanhã [terça], e eu só penso que irá funcionar muito bem”, disse ele. Ele também afirmou a Lee: “Nós apreciamos sua hospitalidade, profissionalismo e amizade. Você é meu amigo”. Lagosta e sorvete estavam no menu do almoço entre os dois. Também teve um bolo de aniversário antecipado para Trump, que faz 72 anos na quinta-feira (14).

Kim Jong-un continuou acomodado no Hotel St. Regis, altamente protegido por seus guardas. Também não houve sinal de sua irmã, Kim Yo-jong, que o acompanhou até Singapura. Algumas pessoas reclamavam na rica cidade-Estado por conta dos congestionamentos causados pela reunião, além do custo de receber dois líderes com gigantescas necessidades de segurança.

Lee já disse que a conferência custaria a Singapura cerca de 20 milhões de dólares locais (R$ 55,7 milhões), sendo mais da metade do valor em segurança, mas que o custo valeria a pena. “É a nossa contribuição para um esforço internacional que está dentro de nossos interesses profundos”, afirmou a jornalistas no domingo.

Trump e Kim estão em hotéis separados em uma área repleta de arranha-céus de apartamentos de luxo, prédios corporativos e shoppings iluminados. O trânsito foi bloqueado ao meio-dia de um dia quente e úmido, e dezenas de pessoas foram multadas pela polícia enquanto Trump se encontrava com Lee. Cenas semelhantes foram vistas no domingo, quando Kim foi se encontrar com Lee.

Trump disse que provavelmente levará tempo para chegar a um acordo com Kim sobre a desnuclearização, mas disse acreditar que, no mínimo, o encontro entre os dois líderes poderá produzir uma “relação” entre os dois países, que não possuem laços diplomáticos.

