O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi processado por 11 Estados norte-americanos por tolerância zero à imigração

Onze Estados norte-americanos apresentaram ação contra a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de separar famílias de imigrantes ilegais na fronteira a um tribunal federal. Bob Ferguson, procurador-geral do Estado de Washington, introduziu o recurso ao qual aderiram Massachusetts, Califórnia, Illinois, Maryland, Oregon, Novo México, Pensilvânia, Iowa, Nova Jersey e Minnesota. “Essa é uma política desonesta, cruel e inconstitucional e vamos detê-la”, disse Ferguson, em comunicado.

Trump assinou na quarta-feira (20) um decreto para reverter parte de sua política de ‘tolerância zero’, que gerou repúdio nacional e internacional e resultou na separação de mais de 2.300 crianças de seus pais imigrantes, em sua maioria provenientes da América Central. Até o momento, porém, não está clara a aplicação do decreto e quando as famílias serão novamente reunidas.

Na ação judicial contra Trump, o procurador alega que o governo federal viola o devido processo estabelecido na Constituição e exorta a corrigir as “falhas” da ordem executiva de quarta-feira, que “não faz nada para reunificar as famílias já divididas pela política”.

Também exige que “detenham imediatamente a prática de se negar solicitações de refúgio”. “Os Estados pedirão ao presidente que cumpra a lei e a Constituição”, disse o procurador.

Segundo o gabinete de Ferguson, 200 imigrantes estão em prisões de Washington, dos quais 174 deles são mulheres. “E mais de um terço dessas mulheres são mães obrigadas a se separar de seus filhos, que vão desde crianças de um ano a adolescentes”.

“A maioria não fala com seus filhos há semanas, e o governo federal não deu às mães nenhuma informação sobre o paradeiro de seus filhos”, destaca a ação. O presidente Trump tem sido processado por outras polêmicas decisões, como a de acabar com o programa que protege da deportação os imigrantes ingressados ao país quando crianças. Outra razão de polêmica é seu decreto que proíbe a entrada de cidadãos de seis países de maioria muçulmana.

As cidades-santuário, que não cooperam com as autoridades federais na captura de imigrantes, também foram alvo de batalhas judiciais.

“Time”

A revista “Time”, dos Estados Unidos, trouxe uma publicação mostrando uma criança chorando junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que olha para ela sem pudor. O veículo ainda ironiza dizendo: “Welcome to America (Bem-vindo à América)”.

A revista faz referência à política anti-imigração do presidente americano. Qualquer cidadão que entrar no país sem a devida documentação será processado judicialmente, o que já levou mais de 2 mil crianças a ficarem separadas dos pais.

A menina foi recortada de uma fotografia tirada junto à fronteira norte-americana pelo fotógrafo John Moore, da agência Getty. E a expressão de súplica da criança foi registrada quando a mãe foi obrigada pela polícia que patrulha as fronteiras a pousá-la no chão, enquanto era revistada e detida.

É uma capa que rapidamente se tornou viral. “Como fotojornalista responsável por registrar estas separações na fronteira norte-americana com o México, e como pai de três crianças, foi difícil fazer esta fotografia”, declarou Moore, ao jornal britânico “The Guardian”.

