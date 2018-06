O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu a deportação de imigrantes ilegais sem a participação de juízes ou processos judiciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos devem ser enviadas de volta para o local de onde vieram imediatamente, sem nenhum processo judicial. Diante de protestos e pressões públicas, mesmo de dentro de seu Partido Republicano, Trump na semana passada reverteu sua política de separar crianças migrantes de seus pais na fronteira para que os adultos pudessem ser detidos e processados, um processo que normalmente leva meses.

Desde que se debruçou sobre o assunto, Trump redobrou suas críticas às leis de imigração dos EUA no Twitter e em discursos onde ele comparou imigrantes ilegais a invasores. “Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam nosso país. Quando alguém chega, precisamos imediatamente, sem nenhum juiz ou processos judiciais, levá-las de volta para onde vieram. Nosso sistema é uma zombaria para uma boa política de imigração e lei e ordem. A maioria das crianças vem sem seus pais”, escreveu Trump no Twitter.

“Não posso aceitar todas as pessoas tentando invadir nosso país. Fronteiras Fortes, Sem Crime!” Trump não diferenciou pessoas que entraram nos Estados Unidos para buscar asilo e imigrantes ilegais.

A lei de imigração dos EUA fornece certos direitos para imigrantes presos pela Imigração e Fiscalização Aduaneira. Na maioria dos casos, eles podem ter uma audiência completa antes de serem deportados.

Eleições

Até mesmo para os padrões de Donald Trump, a última semana foi um recorde no quesito mudanças abruptas de posição em busca de uma saída honrosa diante da realidade e da opinião pública. O tema: imigração, há muito um dos mais espinhosos para todo governo americano. Em jogo: as eleições de novembro para toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

As idas e vindas do presidente poderiam ser parafraseadas assim: 1. Odeio ter que fazer isso; a culpa é dos democratas; 2. Isso pode ajudar a resolver o problema da imigração; 3. Os EUA não podem virar um acampamento de imigrantes; 4. A lei me obriga a agir assim; 5. A crise de imigração é uma monstruosidade; 6. Se não separarmos as crianças das famílias, os imigrantes inundarão a fronteira; 7. Vou assinar um decreto, mas a tolerância zero continua; 8. Essas crianças estão bem, em ótimas instalações; 9. As pessoas estão sofrendo e a culpa é dos democratas; 10. Congressistas, deem um jeito de aprovar uma lei, não importa qual, que eu sanciono; 11. A proposta de consenso suprapartidária é boa; 12. Essas histórias de crianças imigrantes são inventadas; 13. Republicanos, desistam, não percam o tempo de vocês com isso antes da eleição; eleitores, elejam mais republicanos. São apenas as principais posições, e as compreensíveis.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara, Paul Ryan, continuava seu esforço, que já durava mais de uma semana, de conciliar propostas mais linha-dura e mais moderadas da própria bancada republicana. E o Senado, cuja maioria republicana é insuficiente para aprovar leis, tentava uma solução de consenso entre os dois partidos.

Trump foi então ao Twitter e jogou um balde de água fria nas bancadas de seu próprio partido. “Os republicanos deveriam parar de desperdiçar seu tempo com imigração, até elegermos mais senadores e deputados em novembro”, aconselhou o presidente. “Os democratas estão só jogando. Não têm intenção de fazer nada para resolver esse problema que dura décadas. Podemos aprovar uma ótima legislação depois da onda vermelha”, acrescentou Trump, referindo-se à tradicional cor do Partido Republicano.

Por 231 votos a 193, a Câmara rejeitou na quinta-feira uma proposta do presidente da Comissão de Justiça, o republicano Bob Goodlatte, que previa uma política mais restritiva contra a imigração. Todos os deputados democratas e 41 republicanos votaram contra.

Segundo o jornal The Washington Post, Trump telefonou na própria quinta para Goodlatte, para lhe dizer que apoiava uma solução de consenso entre os republicanos. Na véspera, o presidente havia decretado o fim da separação entre crianças e adultos, ordenando que elas fossem enviadas junto com seus responsáveis para bases militares.

Nas últimas semanas, mais de 2 mil menores, incluindo cerca de 50 brasileiros, foram enviados para abrigos, enquanto aguardam o julgamento de seus pais e responsáveis acusados de entrar ilegalmente nos EUA. Os processos podem levar vários meses até que terminem em deportação, condenação a prisão ou absolvição e até concessão de asilo.

