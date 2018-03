O presidente dos Estados Unidos Donald Trump quer expulsar a filha e o genro da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria pedido para retirar sua filha, Ivanka Trump, e seu genro, Jared Kushner, da Casa Branca. As informações são do jornal The New York Times .

Citando fontes próximas ao mandatário, o NYT apontou que ele pedira a ajuda de seu chefe de gabinete, John Kelly, para “removê-los” da sede do governo.

De acordo com o veículo, Trump se demonstrou “frustrado” com as recentes investigações contra Kushner e acrescentou que “eles (o casal) nunca deveriam ter ido para a Casa Branca”. Ainda assim, ressaltou que ambos deveriam permanecer em seus cargos.

O anúncio acontece poucos dias depois de Kushner – que, além de genro, é conselheiro de Trump – ter perdido seu acesso a documentos “top secret” do governo. Em teoria, qualquer alto funcionário da Casa Branca pode consultar os arquivos. No entanto, Kushner é alvo da investigação que apura supostas interferências russas nas eleições norte-americanas de 2016.

Além disso, a CNN divulgou nesta sexta-feira (2) que Ivanka também está sob investigação do FBI (a polícia federal norte-americana) no mesmo inquérito e sobre o financiamento de projetos da família, como o “Trump International Hotel”, no Canadá.

