O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai pedir a pena de morte para traficantes de drogas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai apresentar nesta segunda-feira (19) um plano para combater a epidemia do vício em opioides que atinge o país e deve incluir entre as medidas a implementação da pena de morte para traficantes.

A Casa Branca também pedirá ao Congresso para modificar a atual legislação que estabelece uma pena mínima automática para traficantes – a ideia é deixar a lei mais dura, diminuindo a quantidade mínima de drogas que a pessoa precisa estar carregando para desencadear a punição.

No caso da pena capital, não haverá mudança da lei e Trump quer aplicar a punição apenas nos casos já previstos. O presidente decretou em outubro a questão dos opioides como uma emergência nacional. “O Departamento de Justiça vai buscar a pena de morte contra traficantes de drogas sempre que for apropriado dentro da atual lei”, disse Andrew Bremberg, diretor do Conselho de Política Doméstica de Trump, responsável por divulgar parte das novas medidas na noite domingo (18).

Trump fará um discurso nesta segunda no estado de New Hampshire, um dos mais atingidos pela crise dos opioides, sobre a questão e deverá dar mais detalhes sobre o seu plano. Em 2016, último ano com dados disponíveis, 42 mil pessoas morreram nos EUA devido à epidemia.

Nem a Casa Branca nem o Departamento de Justiça explicaram como a nova recomendação sobre a pena de morte será aplicada na prática. De acordo com a organização Death Penalty Information Center, que monitora o assunto no país, a atual lei federal autoriza a punição apenas em alguns casos específicos, como em homicídios relacionados ao tráfico de drogas.

Em um discurso na Pensilvânia no último dia 10, o presidente já tinha ventilado a ideia de pedir a pena de morte contra traficantes. Segundo ele, alguns países da Ásia, como Cingarpura, tem menos problemas com o vício em drogas porque estabeleceram punições mais duras contra o tráfico.

Na ocasião, Trump disse que um americano pode ser punido com a pena de morte se matar uma pessoa, mas que um traficante que potencialmente mata milhares com suas drogas passa pouco tempo na prisão e fica livre.

Remédios

O plano de Trump terá também como objetivo reduzir em um terço a prescrição de opioides como remédio, através de uma campanha para diminuir o uso do medicamento em programas federais de saúde.

O Departamento de Justiça também deverá ser incentivado pela Casa Branca a processar médicos, farmácias e companhias farmacêuticas que sejam negligentes com a questão ou que não cumpram as regras federais.

Escândalo

A atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, 38 anos, foi ameaçada fisicamente e alertada a ficar calada sobre seu relacionamento com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse seu advogado às redes de televisão MSNBC e CNN.

O advogado Michael Avenatti não forneceu detalhes sobre a ameaça sofrida por Stormy Daniels, seu nome artístico. Ele disse que a própria Stephanie contará mais sobre o ocorrido durante entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS, a ser transmitida em 25 de março.

“Minha cliente foi ameaçada fisicamente para ficar calada sobre o que sabe sobre Donald Trump”, disse à CNN, conforme a Reuters. “Ela será capaz de fornecer detalhes muito específicos sobre o que aconteceu”, acrescentou o advogado sobre a entrevista ao programa “60 Minutes”.

Stephanie Clifford alegou ter tido um caso com Trump que começou em 2006 e durou vários meses, até o início de 2007, o que o presidente norte-americano nega. Na ocasião, Trump já estava casado com Melania Trump, sua terceira esposa, e seu filho Barron tinha alguns meses.

Em carta enviada ao advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, na segunda-feira, Stephanie ofereceu devolver 130 mil dólares a uma conta designada por Trump para se livrar de um acordo de confidencialidade que assinou em outubro de 2016. Cohen ignorou a oferta.

