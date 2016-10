O presidente dos Estados Unidos planeja enviar seres humanos para o planeta Marte

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que pretende privatizar empresas para ajudar a enviar seres humanos para Marte por volta do ano de 2030. A revelação causou revolta entre os cidadãos americanos, que julgam que o país tem outras prioridades.

Em um editorial publicado na CNN, Obama estabeleceu um “objetivo claro” para enviar seres humanos a Marte e retorná-los com segurança para a Terra. “Algum dia espero levantar meus netos nos ombros e olhar para as estrelas maravilhados, como os seres humanos fazem há muito tempo, mas dessa vez, em vez de aguardarmos ansiosos nossos intrépidos exploradores, saberemos que graças às escolhas que fizemos agora, eles foram para o espaço não só para visitar, mas para ficar – e com isso, tornar a nossa vida melhor aqui na Terra”, disse o presidente americano.

Para alcançar a meta, Obama afirmou que vai exigir a continuação da cooperação entre o governo e os inovadores privados – uma colaboração que deve começar nos próximos anos, quando as empresas começarem a enviar astronautas à ISS (Estação Espacial Internacional, na sigla em inglês).

Empresário deseja iniciar a colonização do planeta Marte daqui a seis anos.

Antes de Obama, porém, o cientista e empresário Elon Musk espera já estar colonizando o planeta vermelho.

“Os seres humanos podem viajar para Marte a partir do ano 2022 em uma nave que deve transportar entre cem e 200 pessoas a cada 26 meses. Qualquer um com alguns dias de treino poderá seguir para o planeta vermelho em uma viagem que custará entre 100 mil dólares e 200 mil dólares, de acordo com a bagagem que levar”, declarou o fundador da empresa de transporte aeroespacial SpaceX.

O sonho de conquistar Marte será possível com “uma comunidade autossustentável” de pelo menos 1 milhão de pessoas, um desafio que levaria entre 40 e 100 anos com uma frota de 1 mil naves interplanetárias, segundo cálculo do próprio Musk.

Embora o custo estimado de levar uma pessoa para este planeta pelos métodos tradicionais seja de 10 bilhões de dólares, Musk afirmou que sua empresa tem o desafio de diminuir ao “custo médio de uma casa nos Estados Unidos”.

O empresário se tornou o orador mais esperado do Congresso Internacional de Astronáutica, que aconteceu em Guadalajara (México) e reuniu os diretores de agências espaciais de todo o mundo no mês passado.

No evento, o bilionário prometeu que a nave será “a maior construída até agora”, com capacidade de levar “dois ou três toneladas de carga” com todas as ferramentas que permitam construir uma comunidade autossustentável.

“Poderá ter fundições, pizzarias, o que seja” para conseguir a colonização do planeta, disse Musk, acrescentando que os primeiros habitantes deverão ter “espírito aventureiro, talento e vontade”. Quem desejar voltar para a Terra poderá fazê-lo de maneira gratuita, afirmou.

