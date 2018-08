O presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma média de quase 8 afirmações falsas por dia de governo, disse o jornal americano The Washington Post

O jornal americano “The Washington Post” contou quantas afirmações falsas ou imprecisas o presidente americano Donald Trump fez desde que assumiu o poder na maior potência do planeta. Quantas vezes o presidente Donald Trump disse algo que não era verdade? O “The Washington Post” diz que em 558 dias de governo, Trump faltou com a verdade 4.229 vezes, uma média de 7,6 afirmações falsas ou enganosas por dia.

O jornal coloca na internet todas elas em um gráfico interativo, com os dias em que foram ditas e quantas vezes foram repetidas. Por exemplo: Trump disse 32 vezes que o muro que prometeu erguer na fronteira com o México está sendo construído, quando ele simplesmente não está. E já disse 62 vezes que os Estados Unidos bancam entre 70% e 90% dos custos da Otan. Na verdade, os Estados Unidos pagam 22% da conta.

De acordo com o “Post”, a frequência das afirmações falsas vem aumentando. Em junho e julho, elas atingiram a média diária de 16, com Trump fazendo 79 afirmações falsas em um único dia.

Bruce Cronin, professor de Ciências Políticas da Universidade da Cidade de Nova York, diz que a democracia não funciona sem um entendimento básico do que é verdade ou não. Ele diz: “Há um debate nos Estados Unidos se isso é uma estratégia de Trump ou se ele simplesmente não sabe a diferença entre o que é verdadeiro e falso. Eu acho que é um pouco dos dois”.

Economia, acordos comerciais ou empregos

Quase um terço das afirmações (1.293) são sobre economia, acordos comerciais ou empregos. Segundo o jornal, Trump tenta com frequência levar crédito por acontecimentos anteriores ao seu governo, citando seu “incrível sucesso” em termos de crescimento de empregos, mesmo que este tenha sido mais lento do que nos últimos cinco anos do mandato de Barack Obama.

No comércio, foram 432 afirmações enganosas, com números relativos aos déficits comerciais incorretos ou apresentados de maneira equivocada. Em relação à imigração, Trump mentiu ainda mais: foram 538 alegações falsas ou imprecisas.

Interferência russa nas eleições

Por fim, a publicação menciona que um dos itens que sobe rapidamente na lista são afirmações sobre a investigação relativa à interferência russa nas eleições de 2016, que mira também alguns membros da campanha Trump.

O presidente fez 378 declarações sobre a investigação russa, usando expressões como “pior do que Watergate” e “caça às bruxas”. Com frequência, Trump acusa os democratas de conspirar com os russos, embora o Comitê Nacional Democrata e a campanha de Clinton tenham sido prejudicados pelas atividades russas, com e-mails hackeados e divulgados pelo WikiLeaks. Em quase 160 ocasiões, o presidente fez alegações sugerindo que a investigação é inventada, uma farsa ou uma fraude.

