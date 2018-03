O presidente e a atriz pornô: entenda a polêmica envolvendo Stormy Daniels e Donald Trump

Uma entrevista da atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, deu novo fôlego à polêmica envolvendo o presidente americano, Donald Trump. Ela afirmou ter tido um caso com o republicano em 2006, ter assinado um acordo garantindo que ficaria em silêncio sobre isso e que recebeu, para esse fim, US$ 130 mil nos últimos dias da campanha presidencial em 2016, da qual ele saiu vitorioso.

Daniels também afirmou ter aceitado esse contrato porque temia por sua segurança e a de sua filha, já que teria recebido uma ameaça em 2011, quando uma reportagem sobre o caso dos dois estava para ser publicada.

As declarações foram dadas pela atriz, de 39 anos, em uma entrevista ao programa de TV 60 Minutes, da rede americana CBS, na noite deste domingo. Trump nega ter tido um caso com ela, e seus advogados estão processando Daniels por quebrar o acordo de silêncio.

“Um cara veio até mim e falou: ‘Deixe o Trump para lá. Esqueça essa história’. Aí ele se inclinou, olhou para a minha filha e disse: ‘É uma menininha linda. Seria uma pena se acontecesse algo com a sua mãe'”, contou.

Esse episódio teria acontecido logo após ela ter vendido, por US$ 15 mil, a história de seu caso com Trump para a editora Baueer Publishing – que publicou a história apenas neste ano, na revista In Touch.

Daniels também revelou detalhes do relacionamento que diz ter mantido com Trump – inclusive que os dois fizeram sexo sem camisinha uma vez em 2006. Na entrevista, a atriz pornô afirmou que corria o risco de pagar uma multa de US$ 1 milhão por quebrar o acordo de confidencialidade, mas que estava fazendo isso “para ser capaz de se defender”.

O advogado de Trump, Michael Cohen, confirmou o pagamento de US$ 130 mil a Daniels, mas argumentou ter feito isso sem que o presidente ou as organizações Trump soubessem. Esse pagamento pode implicar em violação da legislação eleitoral americana, já que foi feito 11 dias antes da eleição.

A organização Common Cause, de combate à corrupção, protocolou uma denúncia junto à Comissão Eleitoral Federal para que se investigue se o pagamento foi ilegal. Caso a denúncia se confirme, ela pode acarretar em multas e até prisões. A entidade argumenta que o dinheiro deveria ter sido contabilizado como doação de campanha, pois teve o intuito de influenciar o pleito.

Quem é o Stormy Daniels?

Stormy Daniels nasceu Stephanie Clifford em Louisiana, em 1979. Seu nome artístico vem da filha de Nikki Sixx, baixista da banda Mötley Crüe, e do uísque Jack Daniels – que ela diz ter escolhido após ver um comercial chamando a bebida de “a favorita do sul”.

Após começar a trabalhar em clubes de strip tease aos 17 anos, ela migrou alguns anos depois para a indústria de filmes adultos, primeiro como atriz e depois como diretora.

Em 2004, recebeu o prêmio de atriz revelação no Adult Video News Awards, espécie de Oscar desse gênero de filmes. Além disso, fez participações nas “convencionais” comédias O Virgem de 40 Anos e Ligeiramente Grávidos.

A atriz também aparece no clipe da música Wake Up Call, da banda Maroon 5. Ela disse ter cogitado se candidatar ao Senado pela Louisiana em 2010, mas desistiu porque sua candidatura não teria sido levada a sério.

