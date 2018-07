O presidente eleito do México propôs a Donald Trump uma nova relação com os Estados Unidos

O presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, revelou no domingo (22) o conteúdo de uma carta enviada ao presidente americano Donald Trump com propostas para resolver problemas de migração, segurança e comércio que têm tensionado consideravelmente as relações entre os países vizinhos.

Obrador, que venceu as eleições presidenciais com 53% dos votos e será empossado em dezembro, assegurou que a carta foi enviada a Trump por uma delegação de altos funcionários do governo americano que lhe visitou na Cidade do México no dia 13 de julho.

López Obrador decidiu tornar a mensagem pública “para que todos os mexicanos conheçam nossa postura na nova relação que queremos” com os Estados Unidos.

Em entrevista coletiva, López Obrador defendeu um ambiente de “respeito, amizade e centrado na cooperação para o desenvolvimento”.

O objetivo, segundo ele, é “chegar a acordos” para resolver os grandes problemas binacionais, como “o comércio, a migração, o desenvolvimento e a segurança” fronteiriça, disse López Obrador em sua carta, na qual pede ao magnata americano um “esforço por concluir a renegociação” do Nafta, a fim de evitar “prolongar a incerteza” econômica.

“Está tudo pronto para iniciar uma nova etapa na relação”, conclui a carta, lida aos jornalistas pelo futuro chanceler, Marcelo Ebrard.

Trump e López Obrador já conversaram

Os dois líderes tiveram uma conversa por telefone no início deste mês, o que foi comemorado tanto por Washington quanto pela Cidade do México.

“Acho que a relação vai ser muito boa. Tivemos uma ótima conserva. Acho que vai tentar nos ajudar com a fronteira”, acrescentou, em meio à tensão criada pela dura posição de Washington em relação aos imigrantes ilegais.

No Twitter, o presidente eleito do México confirmou o telefonema, que disse ter durado meia hora, e reiterou que eles conversaram sobre imigração.

“Recebi um telefonema de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Propus a ele explorar um acordo integral de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México e, com isso, reduzam a migração e melhorem a segurança. Houve tratamento respeitoso e nossos representantes irão conversar”, escreveu.

Trump sinaliza positivamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira durante um evento em Washington que o governo dele está negociando com o México “algo dramático” em relação ao comércio entre os dois países.

Na semana passada, em evento com parlamentares, Trump disse que o processo de renegociação do Nafta (Tratado do Livre-Comércio da América do Norte) tem andando bem, mas que agradava mais a ele que houvesse um acordo bilateral. Os membros da equipe do presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, sinalizaram que estão dispostos a conversar sobre o tema com o governo americano.

No evento desta segunda, que abre a semana “Made in America”, Trump declarou também que na quarta-feira vai tratar com a União Europeia sobre a questão da compra de carros do continente, quando ele vai receber com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Neste contexto, Trump voltou a defender a sua política protecionista. “Vamos fazer com que a indústria americana seja grande como ela jamais foi”, afirmou. “Os líderes americanos antes de mim não fizeram nada. Estamos colocando os traidores comerciais onde eles devem ficar: ninguém vai tirar proveito dos EUA mais.”

Deixe seu comentário: