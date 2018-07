O futuro presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou no domingo (15) que receberá 108 mil pesos por mês (cerca de US$ 5,7 mil, ou R$ 22 mil), o equivalente a 40% do salário do atual presidente do país, Enrique Peña Nieto. Ele diz que não reduziu ainda mais valor para não prejudicar outros funcionários.

