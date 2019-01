O presidente Jair Bolsonaro tomou um cafezinho servido por um robô em Davos

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou um intervalo no Fórum Econômico Mundial para saborear um cafezinho servido por um robô, em clima descontraído, em um copo de papel. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Foi logo após o fim da reunião do Conselho Internacional de Negócios. A cena lembrou um pouco a simplicidade com que Bolsonaro recebeu, em novembro, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, em um café da manhã em sua casa, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o presidente conduziu Bolton a uma mesa informal de café da manhã, sem toalha, na qual havia pães, queijos em bandeja de isopor, bolo, água de coco industrializada e potes do iogurte infantil Danoninho.

Mais cedo, o presidente brasileiro saiu pela garagem do hotel Seehof, onde se hospedou, e foi almoçar no bandejão de um supermercado no centro da cidade, pertencente à rede Migros, bastante popular na Suíça. Segundo uma testemunha, o artista plástico brasileiro Simon Hecker, Bolsonaro almoçou um sanduíche acompanhado de um refrigerante.

América bolivariana

Na sessão de perguntas que ocorre após o discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou nesta terça-feira (22) que seu esforço é para promover uma “América do Sul grande” e não a “América bolivariana”, em uma alusão aos governos de esquerda, como o do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo o chefe do governo brasileiro, será respeitada a “hegemonia” de cada país.

A afirmação foi uma resposta à pergunta sobre as prioridades para integrar o Brasil em um contexto mais ampliado da América Latina. Bolsonaro disse que conversou com os presidentes da Argentina, Mauricio Macri, do Chile, Sebastián Piñera, e do Paraguaio, Mario Abdo Benítez.

“Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, em que cada país obviamente mantenha sua hegemonia local; não queremos uma América bolivariana, como há pouco existia no Brasil em governos anteriores.”

Para Bolsonaro, a esquerda perde espaço na América Latina, e os líderes de centro e centro-direita avançam. “Essa forma de interagir com os demais países da América do Sul vem contagiado esses países. Mais gente de centro e centro-direita tem se elegido presidente nesses países, creio que isso seja uma resposta de que a esquerda não prevalecerá nessa região.”

O presidente defendeu mecanismos de aperfeiçoamento para o Mercosul, bloco regional que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, uma vez que Venezuela está temporariamente suspensa. Ele não entrou em detalhes.

“No tocante à América do Sul, eu tenho certeza, vou conversar com vários líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante ao Mercosul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada”, disse Bolsonaro, lembrando que conversou com os presidentes da Argentina, do Chile e do Paraguai.

