O presidente Michel Temer bateu o próprio recorde de impopularidade

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (10) pelo site do jornal “Folha de S.Paulo” indica que o governo do presidente Michel Temer é reprovado por 82% dos entrevistados. O índice é ainda maior (12 pontos percentuais) que o registrado no levantamento anterior, em abril, e corresponde à soma dos que classificam o governo como “ruim” ou “péssimo”. Com isso, Temer bate seu próprio recorde como presidente mais impopular desde a redemocratização do País. O Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios entre os últimos dias 6 e 7 de junho.

Segundo o levantamento realizado pelo instituto na quarta (6) e na quinta (7), após a paralisação dos caminhoneiros, apenas 3% dos brasileiros consideravam o governo Temer ótimo ou bom. Outros 14% achavam sua gestão regular. A impopularidade de Temer cresceu em todas as faixas de renda e escolaridade, e nas cinco regiões do País. No Nordeste, o presidente é rejeitado por 87%. No Sul e no Sudeste, o índice é de 80%.

O presidente abriu seu governo rejeitado por 31% dos brasileiros, mas o percentual subiu já nos meses seguintes, após a adoção de uma agenda de aperto fiscal e com o envolvimento de seu grupo político em escândalos de corrupção.

Em 2017, após a delação da JBS, o presidente alcançou 69% de reprovação. O índice subiu levemente depois que Temer foi denunciado por corrupção e ficou praticamente estável até voltar a subir agora. A pesquisa mostra também que as Forças Armadas são a instituição em que a população deposita mais confiança, embora o índice tenha apresentado uma ligeira queda.

O resultado da pesquisa, de acordo com o site, é o seguinte:

Governo do presidente Michel Temer:

Ótimo ou bom: 3%; Regular: 14%; Ruim ou péssimo: 82%.

Confiança no STF (Supremo Tribunal Federal):

14% confiam muito; 43% confiam um pouco; 39% não confiam.

Confiança nas Forças Armadas:

37% confiam; 41% confiam um pouco; 20% não confiam.

Confiança na imprensa:

16% confiam; 45% confiam um pouco; 37% não confiam.

Mais índices de credibilidade baixa:

Partidos políticos: 68% não confiam; Congresso: 67% não confiam; Presidência: 64% não confiam.

Segundo o jornal “O Estado de S. Paulo”, o Palácio do Planalto decidiu não se manifestar sobre a pesquisa que aponta alta impopularidade de Temer. “O Planalto não irá comentar”, retornou a assessoria ao ser perguntada sobre a amostragem. Um outro dado perguntado e também sem resposta do Planalto foi sobre o alto índice de rejeição ao eventual candidato que for indicado por Temer nas eleições de outubro. O Datafolha mostra que uma indicação do presidente Michel Temer levaria 92% dos eleitores a não votarem em um candidato.

As questões enviadas à Presidência perguntavam, em resumo, sobre se a baixíssima popularidade de Temer não fragiliza ainda mais o governo, que precisa adotar várias ações até o fim de sua gestão para poder equilibrar as contas públicas; sobre uma avaliação da percepção da população quanto às ações adotadas pelo governo para conter a paralisação dos caminhoneiros; e sobre o cenário para as eleições, especificamente quanto à viabilidade da candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) à Presidência, que, por ora, tem a marca do governo.

