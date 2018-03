O presidente Michel Temer confirmou os novos ministros dos Transportes e da Saúde e marcou a posse para a segunda-feira

O Palácio do Planalto informou no sábado (31) que o presidente Michel Temer dará posse nesta segunda-feira (2), às 10h30, aos novos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, da Saúde, Gilberto Occhi, e ao novo presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza.

Na última quarta, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, havia informado que Occhi e Casimiro eram os prováveis novos ministros.

As mudanças já estavam previstas, uma vez que vários ministros já haviam anunciado a saída do governo até o fim da próxima semana para disputar as eleições de outubro.

Por lei, ministros que queiram se candidatar precisam deixar os cargos seis meses antes da eleição, prazo que neste ano termina em 7 de abril.

Atualmente à frente da Caixa, Occhi, que é da cota de indicações do PP, foi deslocado para a pasta da Saúde, até então ocupada pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR). No lugar de Occhi na Caixa, ficará Nelson Antônio de Souza, que, atualmente, é vice-presidente de Habitação do banco.

Occhi é servidor de carreira da Caixa Econômica Federal. Foi admitido na instituição financeira em 1980. Já ocupou o cargo de ministro da Integração Nacional, entre janeiro de 2015 e abril de 2016, e de ministro das Cidades, entre março e dezembro de 2014.

Valter Casimiro é o atual diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Ele assumirá o comando dos Transportes no lugar do deputado Maurício Quintella (PR-AL), que concorrerá a uma vaga no Senado.

Nelson Antônio de Souza iniciou carreira na Caixa em 1979. Já ocupou os cargos de diretor-executivo de Gestão de Pessoas, chefe de gabinete da Presidência e superintendente nacional da Região Nordeste e do FGTS. Em 2014, assumiu a Presidência do Banco do Nordeste e em agosto de 2015 tomou posse como vice-presidente de Habitação da Caixa.

Ministério

As dificuldades para montar um novo ministério a partir de abril com nomes de peso político devem levar o presidente Michel Temer a aceitar um grupo formado, em sua maioria, por secretários-executivos ou técnicos, disseram fontes que acompanham as negociações.

O governo ainda não conseguiu sequer fechar o cenário para a troca dos 13 ministros que serão candidatos nas próximas eleições, apesar do limite para deixarem seus cargos até 7 de abril.

De acordo com fontes do governo, em pelo menos oito casos já está definido, ou pelo menos é a maior probabilidade, que ficará no comando da pasta o secretário-executivo ou algum outro técnico habilitado que tenha por trás uma indicação política.

A prática de colocar como titulares de ministérios os secretários-executivos no último ano do mandato do presidente era comum em governos anteriores, já que dificilmente se consegue nomes de peso na política que não sejam candidatos nas eleições. No entanto, na tentativa de segurar partidos da base em uma aliança para as eleições, Temer anunciou que os cargos continuariam nas mãos das siglas e daria a elas a possibilidade de fazer as indicações.

