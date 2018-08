O presidente Michel Temer disse à Polícia Federal não ter a “menor ciência” de suposto acerto de 10 milhões de reais entre a empreiteira Odebrecht e o MDB

A PF (Polícia Federal) enviou um questionário com perguntas ao presidente Michel Temer no âmbito do inquérito que apura a suposta negociação, no Palácio do Jaburu, em 2014, de R$ 10 milhões da empreiteira Odebrecht para o MDB. O blog da jornalista Andréia Sadi obteve acesso ao questionário, enviado no dia 7 de agosto ao presidente.

Nas questões, o delegado Tiago Delabary, responsável pela investigação, quer detalhes sobre a negociação que ocorreu entre executivos da Odebrecht, o presidente Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Em uma das perguntas, o delegado responsável pelo inquérito escreve:

“Alguns executivos da Odebrecht afirmaram, no âmbito de seus respectivos acordos de colaboração premiada que, em meio à segunda rodada de concessões de aeroportos, receberam do ministro Moreira Franco solicitação de apoio financeiro à campanha do PMDB, o que teria redundado na disponibilização de 4 milhões de reais pela construtora, em recursos não contabilizados. Vossa Excelência foi destinatário de alguma fração desses valores?”

A esta questão, ele respondeu: “Não tenho a menor ciência do aporte desses recursos. Em razão deste fato, descabida a segunda parte da questão. Temer enviou suas respostas, por escrito, à Polícia Federal na última sexta-feira (17).

O presidente se irritou com algumas perguntas do delegado. Chegou a classificar de “pergunta ofensiva, não merece resposta”, uma indagação sobre se recebeu qualquer valor em espécie em 2014, contando com a “interposição” de Yunes.

A Polícia Federal também questionou Temer a respeito de sua relação com João Batista Lima Filho e José Yunes, amigos e ex-assessores do presidente, que chegaram a ser presos em março, na Operação Skala.

Sobre Yunes, a PF pergunta se ele é pessoa de sua “máxima confiança”. Temer afirmou que conhece Yunes desde a faculdade de Direito do Largo São Francisco e que “a confiança é proporcional a esta longa amizade”.

Livro

O jornalista Bernardo Mello Franco foi testemunha dos principais momentos da tempestade política e econômica que varreu o País após a eleição de 2014, cujos efeitos ainda se sentem no pleito que se avizinha.

No livro “Mil Dias de Tormenta” (ed. Objetiva), Mello Franco reuniu alguns dos textos que publicou na coluna Brasília, da Folha de S.Paulo, de 1º de janeiro de 2015, início do segundo mandato de Dilma Rousseff na Presidência, a 26 de outubro de 2017, um dia após a Câmara arquivar a segunda denúncia criminal contra Michel Temer (MDB).

Após vencer a mais acirrada eleição desde a redemocratização do País, com 51,6% dos votos válidos, Dilma iniciou um governo novo que já nasceu velho, escreveu Mello Franco no dia da segunda posse da petista. Economia estagnada, petistas envolvidos no petrolão, insatisfação nas ruas. O quadro não era alentador, mas isso foi apenas o começo.

Em 15 de março de 2015, protestos contra o governo reuniram quase 1 milhão de pessoas nas ruas do país. Em dezembro daquele ano, Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, deu início ao processo de impeachment após fracassarem negociações entre ele e o governo Dilma para que seu processo de cassação fosse enterrado.

Sem apoio nas ruas e no Congresso, Dilma caiu. O vice, Temer – cujo partido já havia rompido com o PT –, tomou posse definitiva em 31 de agosto de 2016. Ele também não teve muito tempo para celebrar. Tornou-se o presidente mais impopular da história, foi alvo de duas denúncias de corrupção e quase teve seu mandato cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“É interessante ver como os protagonistas do impeachment caíram em desgraça pouco depois”, destaca Mello Franco. “Temer vive um fim de governo melancólico. Cunha está preso em Curitiba. Aécio, que chegou perto de ser presidente, perdeu seu prestígio com as delações da JBS.”

