O presidente Michel Temer disse ao vice-presidente americano que poderá enviar um avião aos Estados Unidos para buscar as crianças brasileiras que foram separadas de seus pais

Em conversa com o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, o presidente Michel Temer afirmou, nesta terça-feira (26), que está disposto e enviar um avião aos Estados Unidos para buscar as crianças brasileiras que foram separadas de seus pais no momento em que tentavam entrar naquele país ilegalmente. A informação foi dada pelo embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral.

“Por enquanto, é só uma ideia. Ainda não sabemos, de fato, onde estão todas essas crianças e nem onde estão seus pais”, explicou Amaral.

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse que o vice-presidente dos EUA viu com bons olhos a iniciativa do presidente Michel Temer. Porém, o ministro destacou que vir para o Brasil ou não é uma decisão das famílias que se encontram naquele país.

“O Brasil poderá, inclusive, buscar as crianças, se essa for a decisão da família. Muitas crianças já estão encontrando abrigo na casa de parentes”, afirmou, acrescentando que os menores que quiserem permanecer nos EUA precisam ter autorização da Justiça daquele país e alguém para acolhê-los.

A última informação do governo brasileiro é que existem 51 crianças nessa situação. Mas não se sabe, por exemplo, se todos os pais gostariam de mandar seus filhos de volta ao Brasil. Muitas famílias estão separadas por centenas de quilômetros.

Na última segunda-feira, o Itamaraty informou que três crianças brasileiras haviam conseguido autorização para saírem dos abrigos e irem para casas de familiares nos EUA. Segundo o embaixador, é possível que os números que são conhecidos hoje sejam alterados. Ele ressaltou que os consulados estão realizando um levantamento mais minucioso.

Sem autorização

No encontro, Pence disse que seu país está trabalhando para reunir famílias que foram separadas na fronteira, incluindo as brasileiras. Dirigindo-se especificamente aos imigrantes da América Central, fez um apelo para que ninguém tente entrar nos EUA sem autorização. Segundo ele, nos últimos meses, entraram ilegalmente em seu país 150 mil guatemaltecos, hondurenhos e salvadorenhos.

“Ao povo da América Central, eu tenho um recado que vem do meu coração e do coração povo americano. Vocês são nossos vizinhos. Queremos que suas nações prosperem e floresçam. Não arrisquem suas vidas e a de seus filhos usando contrabandistas e traficantes de pessoas. Não creiam nessas pessoas. Fiquem com seus filhos. Construam suas vidas na sua pátria e tenham a certeza de que seus vizinhos, os EUA, trabalharão juntos para garantir um futuro melhor para todas as nações do hemisfério.”

O vice-presidente disse que o governo americano está investindo como nunca na proteção de suas fronteiras. Mencionou mudanças realizadas na lei de migração e a construção de um muro na divisa com o México.

“Os EUA são o país que mais recebem positivamente. Ano passado, recebemos 1,1 milhão de imigrantes legais. Mas insistimos que respeitem nossas fronteiras. Em nome dos EUA, digo ao nosso aliado forte, que é o Brasil, e a todas as nações que é chegada a hora de fazer mais.”

Já Michel Temer relatou ter conversado com Pence sobre os menores brasileiros. Disse que a questão é extremamente sensível para toda a sociedade do País. “Pedi especial atenção para assegurar a rápida união das famílias.”

