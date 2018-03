O presidente Michel Temer disse que os “privilegiados” derrubaram a reforma da Previdência

O presidente Michel Temer reuniu na tarde desta quarta-feira (21) o CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), conhecido como Conselhão. Na reunião, tanto Temer quanto alguns de seus ministros fizeram um balanço dos 22 meses de governo.

Estavam presentes no encontro os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Segurança Pública, Raul Jungmann. As informações são da Agência Brasil e do Palácio do Planalto.

Em sua fala de abertura, o presidente lembrou a reforma da Previdência, que seu governo tentou aprovar por vários meses. Para ele, a reforma encontrou resistência nos “setores privilegiados da sociedade”.

“Resolvemos enfrentar um tema central para o País, a reforma da Previdência, que foi combatida por setores privilegiados da sociedade, já que ela não se dirigia aos mais pobres. Ao contrário, os mais vulneráveis, que ganhavam até o teto da aposentadoria do setor privado, não tinham prejuízo nas propostas que fizemos”, disse Temer.

O presidente demonstrou compreensão com o insucesso do tema na Câmara dos Deputados e atribuiu ao ano eleitoral a falta de apoio de parlamentares para a aprovação da matéria. “Este é um ano eleitoral, complicadíssimo. Sendo ano eleitoral, eu compreendo perfeitamente que seja mais difícil votar a reforma da Previdência”, afirmou.

Ao lembrar temas que considerou importantes em sua gestão, o presidente lembrou a lei do teto dos gastos públicos, a reforma do ensino médio e a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, para a qual ele confirmou a liberação de 1 bilhão de reais.

Balanço

De acordo com um balanço das ações apresentado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na 47ª reunião do Conselhão, o governo federal colocou em prática ou iniciou o desenvolvimento de 92% das determinações presidenciais tomadas a partir de recomendações do primeiro ciclo de grupos de trabalho do CDES.

No primeiro ciclo de grupos de trabalho, os conselheiros fizeram recomendações sobre cinco temas: ambiente de negócios; educação básica; agronegócio; desburocratização e modernização do Estado; e produtividade e competitividade.

A partir dessas recomendações, o governo concluiu 17 iniciativas (65%), enquanto outras sete (27%) estão em fase de desenvolvimento. “Isto é absolutamente inédito”, disse Padilha aos conselheiros.

Temer enalteceu o diálogo feito com a sociedade civil, que tem resultado em políticas públicas executadas pela administração federal. “As recomendações do CDES têm sido levadas adiante, com resultados muito benéficos”, disse.

Pautas prioritárias

Emprego, geração de renda e desenvolvimento social estão entre as pautas prioritárias apontadas pelos conselheiros. Para o presidente do Instituto Reformar, Germano Rigotto, o Brasil precisa avançar nas relações comerciais com outros países. Já a diretora do Fundo Brasil de Direitos Humanos Mafoane Odara defendeu discussões relacionadas com questões de classe, raça e gênero. “Quando olhamos o social, não é possível pensar um Brasil para todos se ele não for também para cada um”, afirmou.

Para a diretora da Academia Brasileira de Ciência Márcia Barbosa, o País tem de desenvolver pesquisa de ponta dentro das fábricas. “É hora de fazer pesquisa de ponta também na fábrica, está na hora de transformar artigo acadêmico em PIB [Produto Interno Bruto]”, afirmou a conselheira, que vai atuar nas áreas de ciência, tecnologia e educação.

