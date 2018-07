O presidente Michel Temer pediu à China o fim das sobretaxas sobre as exportações brasileiras de frango e açúcar e a abertura do mercado chinês a produtos derivados da soja

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (26) que pediu ao seu colega da China, Xi Jinping, que retire as sobretaxas sobre as exportações brasileiras de carne de frango e açúcar. Temer também apelou ao chinês para que abra o mercado a produtos derivados de soja processados, como óleo e farelo. Segundo o emedebista, houve receptividade à proposta.

“Voltamos a tratar do aumento da cota de açúcar e do frango. Pedimos a ele [Xi Jinping] que deixe um pouco de lado, digamos, a sobretaxa que houve em relação ao frango e ao açúcar, para que possamos aumentar nossas exportações”, disse Temer, após deixar a reunião bilateral com o líder chinês na África do Sul, pouco antes da abertura da 10ª Cúpula dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. O que nós queremos, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, é mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso País. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou e vai mandar os técnicos examinarem. Essa é uma questão técnica. Não senti resistência”, declarou o presidente brasileiro.

Temer destacou que a reunião bilateral foi o quinto encontro de negociação entre os líderes do Brasil e da China, no qual tratam principalmente das exportações de produtos agrícolas. O presidente da República contou ter mencionado na reunião os programas de privatização e concessões públicas e pedido aumento de investimentos privados chineses, principalmente nos leilões previstos de distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras.

“Mencionei também a questão das concessões e privatizações que estamos fazendo, os investimentos chineses já existentes e outros, que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá [no Brasil]. Ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia”, afirmou Temer.

Conforme o Itamaraty, no encontro também foi abordada a instalação do Escritório Regional das Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics, cujo acordo será assinado ainda nesta quinta-feira na cúpula. A sede será em São Paulo e haverá um escritório de representação em Brasília.

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou na quarta-feira (25) a China de atacar de maneira “impiedosa” os agricultores americanos em meio às tensões comerciais entre os dois países e advertiu sobre as consequências que isso terá para Pequim. “A China está atacando nossos agricultores, que todos sabem que amo e respeito, como um modo de me obrigar a continuar permitindo que se aproveitem dos Estados Unidos”, afirmou Trump na sua conta do Twitter.

Deixe seu comentário: