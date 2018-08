O presidente Michel Temer pretende doar a uma entidade os 300 mil reais que pode receber de indenização do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS/Friboi

O presidente Michel Temer pretende doar a uma entidade os R$ 300 mil que pode receber de indenização do empresário Joesley Batista. Apesar da vitória na Justiça do Distrito Federal, na quarta-feira (22), cabe recurso ao dono da JBS/Friboi.

Temer ainda move uma outra ação contra Joesley, esta por injúria, difamação e calúnia. O motivo é o mesmo: a entrevista à revista Época em que o empresário o acusou de chefiar a “maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil”. A ação está no Tribunal Regional da 1ª Região.

Reprovação

A reprovação popular ao governo de Temer recuou nove pontos percentuais do início de junho até agora, mas continua acima de 70%. De acordo com pesquisa do instituto Datafolha realizada nessa segunda e terça-feira, o índice de entrevistados que consideram a gestão do emedebista “ruim” ou “péssima” baixou de 82% no início de junho (um recorde desde a redemocratização do País, em 1985) para 73%.

O desempenho atual nesse tipo de enquete ainda é o segundo pior de sua gestão, que tem obtido reprovação acima de 70% desde setembro do ano passado. Já o segmento dos que consideram o governo de Temer “ótimo” ou “bom” oscilou positivamente de 3% para 4%. A fatia dos que avaliam a atual gestão como “regular”, por sua vez, cresceu de 14% para 21%.

Feito em parceria entre o grupo jornalístico Folha e a Rede Globo, o levantamento ouviu 8.433 pessoas em 313 municípios de todo o País. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Temer assumiu o Palácio do Planalto em maio de 2016, após o afastamento da então presidenta Dilma Rousseff (PT) pelo processo de impeachment no Congresso Nacional. Na época, ele contava com 14% de avaliação positiva.

De lá para cá, a rejeição ao seu governo cresceu significativamente. Devido ao escândalo da JBS/Friboi, houve duas denúncias diretas contra Temer pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e, por uma margem de votos relativamente pequena, a Câmara dos Deputados barrou o afastamento do emedebista.

De acordo com Mauro Paulino, diretor-geral do instituto Datafolha, uma das possibilidades de explicação para a migração de eleitores da faixa de reprovação para a de “regular” é a perda de poder político com a aproximação do fim do mandato. “Ele perdeu protagonismo para o processo eleitoral e se poupou”, afirma Paulino. A pesquisa de junho também foi feita pouco após a greve de caminhoneiros que afetou o abastecimento em todo o País.

Tentativas de melhorar a imagem

O governo tem adotado medidas para tentar estimular a economia, mas isso não tem refletido em dados positivos. Desde o dia 8 de agosto, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil já liberaram mais de R$ 6 bilhões a pessoas que têm direito ao saque do fundo do PIS/ Pasep. Com isso, a liberação total dos recursos do fundo, que começou em outubro do ano passado, quase dobrou e já alcançou R$ 12,8 bilhões pagos a 12,2 milhões de pessoas.

