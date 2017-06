O presidente Michel Temer se encontra com o russo Vladimir Putin em reunião no Kremlin

O presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira (21) de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, sede do governo em Moscou. O encontro faz parte do segundo dia de agenda oficial na viagem de Temer à Rússia.

Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais e defenderam a intensificação de relações entre Brasil e Rússia. Temer aproveitou para dizer que o Brasil passa por um momento de recuperação financeira e propôs estreitamento de laços com a Rússia em organismos internacionais, como o G20 (grupo das 20 maiores economias) e o Brics, grupo que reúne, além de Brasil e Rússia, a China, Índia e África do Sul.

Antes da reunião, Temer participou de uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido, monumento no Kremlin em homenagem a soldados russos.

Temer na Europa

Antes de retornar para o Brasil, Michel Temer fará uma escala na Noruega para uma visita oficial. Em Oslo, ele se reunirá com o rei norueguês Harald V, com a primeira-ministra do país europeu, Erna Solberg, e com o presidente do parlamento local, Olemic Thommessen.

O foco da visita à Noruega será a agenda ambiental, em que o país europeu é um dos principais parceiros brasileiros. Outra pauta de Temer em território norueguês é a ampliação do comércio bilateral. Temer tem a missão de renovar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio).

A primeira rodada de negociações entre o Mercosul e o EFTA ocorreu no mês de junho em Buenos Aires. O EFTA inclui, além da Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. A Noruega é o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil. (AG)

