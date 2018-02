O presidente Michel Temer vai criar o Ministério da Segurança Pública nesta segunda, disse o vice-líder do governo federal

Integrantes do governo anunciaram na noite deste domingo (25) que o Ministério da Segurança Pública, anunciado nos últimos dias pelo presidente Michel Temer, será criado nesta segunda-feira (26).

Os detalhes sobre a criação da nova pasta foram discutidos por Temer em uma reunião no Palácio do Jaburu.

Participaram do encontro os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral), Torquato Jardim (Justiça), Raul Jungmann (Defesa), Sergio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) e Gustavo Rocha (interino dos Direitos Humanos), além do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), um dos vice-líderes do governo na Câmara.

Segundo o deputado, a nova estrutura será criada por meio de uma medida provisória, que deve ser publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (27). Será o 29º ministério do governo Temer.

Por se tratar de uma MP (medida provisória), a criação do novo ministério passará a valer a partir do momento de sua publicação, mas terá de ser aprovada pelo Congresso em até 60 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 60.

“Amanhã sai a criação do Ministério da Segurança. [Será feita] Uma MP, foi fechada agora, vai promover a integração e a coordenação da segurança pública entre a União com todos os estados”, disse Perondi após o encontro.

Perondi afirmou ainda que o anúncio do nome do novo ministro poderá ser feito ainda nesta segunda. Ele disse, porém, que ainda não há definição sobre o nome a ser escolhido.

“Tem 10 nomes, mas não tem o nome [do novo ministro]. Poderá ser amanhã, mas nós não discutimos o nome [na reunião deste domingo]. Tem 10 nomes”, disse.

Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, que também falou com a imprensa após a reunião, Temer busca um perfil de “repercussão nacional” para ocupar o comando da pasta, com capacidade de diálogo com parlamentares e governadores, já que o ministério não pretende invadir a atribuição dos Estados sobre a segurança pública.

“O presidente busca um perfil de repercussão nacional, de fácil interlocução com o Congresso Nacional e de tranquila interlocução com os governadores dos Estados”, declarou.

Estrutura

Ao conversar com os jornalistas, Torquato deu mais detalhes sobre a estrutura do novo ministério.

Torquato explicou Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria Nacional de Segurança (que inclui a Força Nacional) ficarão com o novo ministério, saindo da alçada do Ministério da Justiça.

Ele ainda informou que a pasta terá, além do ministro, um secretário-executivo e outros nove assessores.

“Você terá um ministro de Estado, um secretário-executivo e nove cargos de assessoria. Os demais é a mera transposição da Justiça para a Segurança Pública, os departamentos que saem de um ministério para outro já têm seu quadro de servidores, seu orçamento, seu programa de trabalho”, informou o ministro.

Torquato também explicou que a opção por criar a nova pasta por meio de medida provisória se justifica pela crise na segurança pública dos Estados. Pela lei, o governo só pode editar uma medida provisória em casos de relevância e urgência.

“Relevância e urgência falam por si mesmos. A intervenção federal no Rio de Janeiro tornou ainda mais relevante essa medida”, completou o ministro da Justiça.

