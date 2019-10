O presidente Morales diz que aceitará 2º turno se auditoria confirmar fraude nas eleições presidenciais da Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou neste sábado (26) que aceitará um segundo turno caso se confirme que houve fraude nas eleições presidenciais.

A apuração totalizada indicou que Evo venceu o pleito no primeiro turno e terá o quarto mandato consecutivo. Porém, a oposição e governos de outros países, incluindo o Brasil, pediram auditoria dos votos para averiguar se houve fraude na eleição.

“Escutamos as posições das chancelarias de Colômbia, Argentina, Brasil e Estados Unidos. Convido esses e outros países a participar da auditoria que propusemos”, escreveu no Twitter. “Que se revisem as urnas. Se for comprovada fraude no fim do processo, vamos ao segundo turno”, admitiu Evo.

Apuração finalizada dá vitória a Evo

De acordo com o TSE boliviano, o partido de Evo, o MAS-IPSP, venceu as eleições com 47,08% dos votos (2.888.359, ao todo), contra 36,51% (2.240.920 votos) do partido do opositor Carlos Mesa, o CC (Comunidad Ciudadana). Os votos em branco representaram 1,47% e, os nulos, 3,57%.

Pelas normas eleitorais bolivianas, um candidato vence a eleição no primeiro turno caso atinja a maioria absoluta ou caso consiga mais de 40% dos votos e, ao mesmo tempo, obtenha vantagem mínima de 10 pontos percentuais ao segundo colocado, o que ocorreu nesta eleição.

O Tribunal disse estar disposto a realizar auditorias nas apurações. “O Corpo Eleitoral Plurinacional expressa sua disposição de realizar auditorias ao longo do desenvolvimento deste processo, tanto pelos cidadãos, quanto pelas comissões técnicas de organizações internacionais e missões de apoio eleitoral”, escreveu em comunicado.

Com informações do G1.