O Presidente nacional do PDT diz duvidar da candidatura de Lula nas prÃ³ximas eleiÃ§Ãµes

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi diz duvidar do lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições. Segundo Lupi, Lula “não quererá se expor após as denúncias” de que é alvo. Para o presidente do PDT, Lula apresenta a candidatura como “autodefesa no processo da Justiça” e como “palco para se defender”.

Ex-ministro de Dilma Rousseff e defensor da candidatura de Ciro Gomes (PDT) a presidente, Lupi afirmou que não acredita que o petista tenha seus direitos políticos cassados em decorrência da Operação Lava-Jato, até porque “esses processos na Justiça demoram”. Mas, na sua opinião, o próprio Lula não se lançará para a disputa.

Segundo Lupi, “depois de toda essa exposição, a liderança do Lula nas pesquisas é um milagre que ele não vai jogar fora”. “Lula não ganha nada com isso. Ele já está na história como o maior presidente do Brasil no campo social.” Ao comentar a afirmação do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT) de que a chance de aliança petista com Ciro Gomes é “quase zero”, Lupi diz que a candidatura de seu partido hoje é “a mais viável” entre partidos de centro-esquerda e que espera contar com o PT. (Folhapress)

