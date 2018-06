O presidente norte-americano disse que deu o número de telefone direto ao líder norte-coreano e que pretende ligar para ele neste domingo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa sexta-feira que deu a Kim Jong-un um número de telefone direto e sugeriu que poderá ligar para o líder norte-coreano no domingo, após a cúpula bilateral realizada em Singapura no dia 12 de junho.

“Eu vou, na verdade, ligar para a Coreia do Norte“, disse Trump em entrevista à Fox News, quando perguntado sobre o que pretendia fazer no dia dos pais nos Estados Unidos, que será comemorado no dia 17 de junho neste ano, sem dizer com quem falaria.

Trump, que na terça-feira avaliou sua reunião com Kim como um sucesso que removeu a ameaça nuclear norte-coreana, disse a repórteres depois que havia dado um número de telefone a Kim para que o líder norte-coreano possa contatá-lo diretamente.

“Eu posso agora falar com ele. Eu posso agora dizer ‘Bom, nós temos um problema’. Eu dei um número muito direto a ele. Ele agora pode me ligar se tiver qualquer dificuldade, eu posso ligar para ele”, disse Trump durante uma coletiva de imprensa informal no gramado da Casa Branca.

Questionado sobre com quem falará no domingo, Trump disse: “Bom, eu vou falar com pessoas na Coreia do Norte e vou falar com as minhas pessoas que estão na Coreia do Norte”. Ele não deu mais detalhes.

Trump e Kim emitiram um comunicado conjunto após sua reunião que reafirmou o comprometimento da Coreia do Norte para “trabalhar em direção à completa desnuclearização da península coreana”, enquanto os Estados Unidos assumiram providenciar garantias de segurança.

Soldados mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa sexta-feira que a Coreia do Norte já começou os trâmites para a devolução dos restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia. A devolução foi uma das promessas feitas por Pyongyang na reunião de cúpula do último dia 12, em Singapura.

“[Os norte-coreanos] já estão começando a recuperar os restos mortais destes grandes soldados que foram deixados na Coreia do Norte”, disse Trump durante uma entrevista concedida hoje ao programa Fox and Friends, do canal de televisão Fox News. Segundo o presidente, são mais de 7.000 soldados desaparecidos. Ele insistiu que a Coreia do Norte ”provavelmente sabe onde esses corpos estão”.

A Guerra da Coreia, na qual Estados Unidos e China tomaram parte, terminou em 27 de julho de 1953 com uma trégua assinada por todas as partes, que nunca foi substituída por um tratado de paz definitivo.

Desde então, tanto Washington como Seul vêm reivindicando a Pyongyang que faça a entrega dos restos dos caídos em combate. O tema foi abordado nas diferentes rodadas de negociações que os representantes norte-coreanos e americanos tiveram no início da semana.

