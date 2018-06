O presidente norte-americano Donald Trump confirmou a reunião com o da Coreia do Norte, Kim Jong-un, para o dia 12 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que se encontrará com o líder norte-coreano Kim Jong-un no dia 12 deste mês em Singapura.

A repórteres no gramado da Casa Branca, ele afirmou nesta sexta-feira (1º) que estaria cometendo um erro se não seguisse adiante na cúpula sobre armas nucleares.

“Acho que provavelmente será um processo muito bem-sucedido”, afirmou.

O anúncio ocorreu após uma reunião entre o republicano e o braço-direito de Kim Jong-un, Kim Yong Chol, na residência oficial americana.

A previsão era de que, no encontro, o representante entregasse a Trump uma carta escrita pelo presidente norte-coreano.

Nesta quinta (31), Yong Chol também conversou com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Preparação

O enviado da Coreia do Norte, Kim Yong Chol, figurava em listas negras dos Estados Unidos devido ao papel que desempenha no aparato militar de seu país.

Pompeo se mostrou otimista ao fim da reunião com o braço-direito de Kim e garantiu que as discussões com a Coreia do Norte estão “no caminho certo”. Apesar disso, deixou a efetiva realização da cúpula nas mãos de Pyongyang, ao destacar que o governo norte-coreano ainda não decidiu se abandonará seu programa nuclear, uma das condições feitas pelos EUA para que o encontro aconteça.

O chefe da diplomacia americana, entretanto, aproveitou também para dizer ao líder norte-coreano que espera que seu governo dê um passo à frente: “O presidente Trump e eu acreditamos que o presidente Kim é o tipo de líder que pode tomar esse tipo de decisão”, ressaltou.

No Twitter, Trump postou: “Muito boas as reuniões com a Coreia do Norte”.

Encontro histórico

A reunião entre Trump e Kim será a primeira entre líderes em exercício dos Estados Unidos e Coreia do Norte.

Marcado pela primeira vez em março, o encontro havia sido cancelado pelo presidente americano em maio. Ao anunciar a decisão, Trump apontou “enormes raiva e hostilidade” em declarações do líder norte-coreano.

Na ocasião, a Coreia do Norte respondeu dizendo que a decisão não estava “alinhada com os desejos do mundo” e que ainda gostaria de resolver suas questões com os americanos.

Na conversa do próximo dia 12, Trump quer pressionar Pyongyang a desistir de suas armas nucleares. Nesta sexta, ele indicou esperar que várias cúpulas sejam necessárias para resolver todos os problemas pendentes.

A Coreia do Norte, cujas ambições nucleares têm sido uma fonte de tensão há décadas, fez avanços na tecnologia de mísseis nos últimos anos. Os EUA temem o desenvolvimento de mísseis nucleares que poderiam atingir o país.

Em troca da “desnuclearização”, Trump promete o alívio de sanções econômicas ao país. “Estou ansioso para o dia em que eu possa tirar as sanções da Coreia do Norte”, disse o republicano.

