O presidente russo Vladimir Putin levou a sua própria caneca para o jantar oficial da reunião do G20, motivando boatos

Uma atitude do presidente russo, Vladimir Putin, 66 anos, durante a cúpula de países do G20 em Osaka (Japão) não passou despercebida às lentes e comentários da imprensa internacional, suscitando os mais variados rumores. Ele levou para o jantar oficial do evento a sua própria caneca térmica, dispensando as taças e copos oferecidos aos demais participantes do encontro.

Imagens de jornais, sites e emissoras de TV mostraram o líder de Moscou usando o objeto para brindar à distância o colega norte-americano, Donald Trump, tendo ao seu lado o anfitrião do evento, o primeiro-ministro nipônico Shinzo Abe. Jornalistas chegaram a levantar a hipótese de que medo de envenenamento. Os humoristas de plantão também não deixaram escapar:

“Se vocês tivessem visto o que eu vi, também teriam trazido a sua própria caneca”, ironizou no Twitter a conta @DarthPutinKGB, mantida por um grupo inglês. Os autores da postagem se referiam aos assassinatos (e tentativas) de ex-agentes e opositores russos com o uso de substâncias letais, supostamente a mando do governo de Moscou.

No entanto, a mesma caneca branca – estampada com o emblema da Federação Russa – já apareceu em imagens anteriores: a situação mais recente ocorreu na semana passada, durante um pronunciamento anual que o chefe do Kremlin realiza na televisão estatal de seu país.

Quem também se manifestou foi o próprio governo da Rússia. “O que acontece é que o presidente Vladimir Puin bebe chá constantemente com essa caneca térmica”, explicou o seu porta-voz, Dmitri Peskov, na tentativa de acabar com a controvérsia.

Elton John

Na última sexta-feira, o cantor britânico Elton John declarou estar profundamente incomodado com as declarações de Putin ao jornal “The Financial Times”, de Londres (Inglaterra). O líder russo havia dito que “os valores liberais estão obsoletos e são rejeitados pela maioria dos países ocidentais”.

O músico também acusou o chefe do Kremlin de hipocrisia por ter dito que deseja a felicidade da população LGBT, mesmo após as notícias de que o governo da Rússia censurou cenas gays de “Rocketman”, cinebiografia de Elton lançada recentemente.

“Eu discordo fortemente da visão dele de que buscar políticas que abarquem a diversidade sexual e multicultural seja algo obsoleto em nossas sociedades”, afirmou em um comunidado o artista de 72 anos e que assumiu publicamente ser gay em 1988.

Ao ser questionado sobre a manifestação de Elton John durante cúpula do G20 em Osaka, Putin respondeu: “Tenho muito respeito por ele, que é um músico genial e faz uma música da qual todos gostamos, mas acho que ele está enganado [em relação à abordagem da homossexualidade]”.

O presidente russo também disse que as autoridades de seu país mantêm uma atitude “tranquila e sem preconceitos” em relação à população LGBT, mas que decisões sobre identidade de gênero só podem ser tomadas por adultos: “A legislação russa proíbe a “propaganda de homossexualidade entre menores”, finalizou, em relação às cenas cortadas do filme.

