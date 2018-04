O presidente Temer convidou o número 2 do Planejamento, Esteves Conalgo, a assumir a pasta

O presidente Michel Temer convidou neste domingo (1º) o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Esteves Conalgo Júnior, a assumir o comando da pasta.

A ascensão de Conalgo ocorre após o emedebista decidir deslocar o atual ministro, Dyogo Oliveira, para a presidência do BNDES.

A escolha representa uma vitória do senador Romero Jucá (MDB-RR) sobre as pretensões de Henrique Meirelles (Fazenda), que tentava emplacar o nome de Mansueto Almeida no comando da pasta.

O titular da Fazenda, porém, não deixará o cargo desprestigiado. Ele conseguiu emplacar Eduardo Guardia, seu homem de confiança, como sucessor no órgão. Meirelles vai deixar o ministério para tentar ser candidato à Presidência. Ele se filiará ao MDB no dia 3.

Cargos

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, já foi definido como o novo presidente do BNDES. A decisão foi tomada em reunião no sábado (31) no Palácio do Jaburu, e compõe o desenho da nova equipe econômica do governo, que está para ser fechado pelo presidente Michel Temer.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, vai assumir o comando da pasta no lugar de Henrique Meirelles, que deixará o cargo para tentar viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto, enquanto o secretário-executivo do Planejamento, Esteves Colnago, foi convidado a assumir a pasta, com o objetivo de manter a atual condução da área.

A composição final da equipe econômica deve ser fechada a qualquer momento, com reuniões entre Meirelles e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), que tem influência no Planejamento e patrocinou a ida de Dyogo para o comando do BNDES, um dos principais braços de liberação de recursos neste ano eleitoral.

A ida de Dyogo para o BNDES agrada ao Planalto, que o vê como uma pessoa de sua confiança, capaz de reverter a fragilidade institucional enfrentada pelo banco após as denúncias envolvendo operações com a JBS e as empreiteiras da Lava-Jato.

Posse

Nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer dará posse ao novo ministro da Saúde, Gilberto Occhi, que deixou a presidência da Caixa Econômica Federal. O novo ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, também será empossado no lugar de Maurício Quintella.

Neste domingo, Temer se reuniu com Dyogo Oliveira e Colnago no Palácio do Jaburu, em Brasilia. Também estiverem presentes ao encontro os ministros Moreira Franco (Secretaria Especial da Presidência), Eliseu Padilha (Casa Civil) e Carlos Marun (Secretaria de Governo), além dos senadores Romero Jucá (MDB-RO) e Darcísio Perondi (MDB-RS).

Eleições

Vários ministros do governo Temer anunciaram que vão deixar o comando das pastas na próxima semana para se candidatar nas eleições de outubro. Entre eles o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella.

Todos os ministros que quiserem disputar as eleições deste ano têm até o dia 7 de abril para deixarem seus cargos, na chamada desincompatibilização.

Ainda devem deixar o governo o ministro do Turismo, Marx Beltrão, e da Educação, Mendonça Filho. Também exista a expectativa sobre a saída do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho; da Integração Nacional, Helder Barbalho; e do Esporte, Leonardo Picciani.

