O presidente Temer disse que é alvo de pessoas que “não sentem brasilidade no coração”

O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira (2) que o seu governo foi alvo de “gestos extremamente irresponsáveis” de pessoas que, segundo ele, “não sentem a brasilidade no coração”. A declaração foi dada durante o Fórum Econômico Brasil-Países Árabes, em São Paulo. As informações são do jornal O Globo.

“Nesses quase dois de governo, não foram poucos os embaraços e as oposições que nós sofremos, até de gente disposta a desestabilizar o país com gestos extremamente irresponsáveis, que têm, naturalmente, repercussão internacional”, disse Temer, sem citar nomes.

Na última quinta-feira, por ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foram presos dois dos melhores amigos do presidente: o advogado José Yunes e o coronel aposentado da PM de São Paulo João Baptista Lima Filho. Os dois são investigados, junto com o presidente, em inquérito sobre uma portaria que beneficiou o setor portuário.

No discurso, Temer colocou em dúvida o patriotismo das pessoas que agem contra o seu governo. “As pessoas que agem dessa maneira não sentem brasilidade no seu coração. O presidente ainda acrescentou que, “apesar de tudo isso”, o governo venceu dificuldades de ordem econômica e “outras tantas” e que sua gestão não será atrapalhada.

Antes do presidente, em um discurso com tom de despedida, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo Temer será reconhecido pela “ampla gama de reformas na área econômica”. Segundo ele, a atuação da Fazenda se dividiu em duas frentes: tirar o Brasil da recessão e fazer reformas para o País crescer de forma contínua.

Deixe seu comentário: