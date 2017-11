O presidente Temer se reuniu novamente com Rodrigo Maia neste domingo

O presidente Michel Temer chegou no início da tarde deste domingo (19) à residência oficial da presidência da Câmara para um encontro com o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Casa. A reunião é a segunda neste fim de semana entre Temer e Maia. Eles já tinham se encontrado neste sábado.

Entre os aliados de Temer que também compareceram ao encontro deste domingo estão o ministro Moreira Franco (Secretaria Geral) e os deputados Heráclito Fortes (PSB-PI), Pauderney Avelino (DEM-AM), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Câmara, e Baleia Rossi (PMDB-SP), líder do PMDB na Câmara.

A intenção é anunciar parte das mudanças no ministério nesta terça-feira (21). Pelo menos um nome já está praticamente definido – o do deputado Alexandre Baldy (GO), que deve deixar o Podemos e se filiar ao PP. Ele deve ser nomeado ministro das Cidades, em substituição aodeputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que deixou o cargo. Baldy contaria com o apoio de PP, DEM, PR e PMDB.

A outra troca prevista é a do ministro da Secretaria de Governo, atualmente ocupada pelo deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA). Partidos aliados do governo na Câmara reclamam da presença no governo de ministros do PSDB, que, dividido, não se posiciona majoritariamente a favor do governo nas votações da Câmara.