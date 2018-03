O presídio de Canoas instalará bloqueadores de celular em 10 dias

Os bloqueadores de sinal de telefonia celular do Complexo Penitenciário de Canoas começarão a ser instalados no dia 2 de abril. A informação foi passada ao secretário Cezar Schirmer na sexta-feira (23) pela Força-Tarefa de Engenharia prisional, coordenada pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), com participação de técnicos da SOP (Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação) e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

A licitação para o aluguel dos bloqueadores foi vencida pela empresa Coringa Sistemas Inteligentes de Segurança e custará, ao mês, R$ 122 mil. O contrato possui duração de 12 meses, passíveis de prorrogação. A instalação dos equipamentos faz parte das contrapartidas do Estado presentes no acordo de cooperação mútua, que prevê gestão compartilhada das casas prisionais pertencentes ao complexo de Canoas.

Schirmer destacou o empenho da força-tarefa no processo, essencial para que as unidades prisionais mantenham o padrão de tratamento penal e segurança idealizados no projeto. “A previsão inicial era que levaríamos mais 30 dias para iniciar a instalação. Felizmente, conseguimos dar celeridade aos trâmites e promoveremos o ingresso da maioria dos novos detentos já com o bloqueio de sinal de telefonia móvel”, assegurou.

Pelo contrato, a empresa será responsável pelos recursos logísticos, tecnológicos e de infraestrutura necessários ao perfeito funcionamento do serviço. O aluguel dos bloqueadores prevê instalação, ativação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, operação remota via software, atualizações tecnológicas do sistema e treinamento de servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários.

O processo de estudo da área para definir a quantidade de torres necessárias para garantir o isolamento do perímetro já está em andamento. Todas as ações levarão em consideração o impacto na vizinhança, no sentido de evitar potenciais bloqueios de sinal em residências próximas ao complexo penitenciário.

Visita de ministro

Também na sexta-feira (23) o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer e o superintendente da Susepe, Angelo Carneiro , acompanhados do diretor da Pecan I (Penitenciária de Canoas 1), Marcelo Martinelli , receberam a visita do ministro da Secretaria Geral do Governo, Carlos Marun.

O ministro Marum conheceu as dependências da penitenciária oe o seu funcionamento, tais como o setor de saúde prisional, as celas, as salas de revista e monitoramento. Na oportunidade, o ministro teve acesso aos kits fornecidos aos presos que ingressam na Pecan I.

As autoridades falaram sobre a burocracia para a liberação das verbas, autorização para construção dos novos presídios, além de outras demandas prisionais.

O prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, o promotor de Justiça Luciano Vaccaro e a comitiva do ministro também acompanharam a visita à penitenciária.

Deixe seu comentário: