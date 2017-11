O Presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, entregou uma nova Unidade Materno-Infantil e galerias

O Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre, entregou, nesta segunda-feira (13), a reforma da Unidade Materno-Infantil e também de duas galerias da casa prisional – B1, B2 e os salões. Foram executadas melhorias estruturais em paredes, pisos, redes elétrica e hidráulica. As obras começaram em julho e resultam na abertura de vagas para o regime fechado.

Foram investidos cerca de 210 mil reais, com recursos provenientes das penas pecuniárias da VEPMA (Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas). Idealizadas pela diretora da casa prisional, Maria Clara Oliveira, as reformas também tiveram suporte da VEC (Vara das Execuções Criminais).

A galeria B2 (e salão), que estava desativada há cerca de dois anos, foi recuperada e será ocupada. A ideia é que ela comporte as presas trabalhadoras e as preventivas, e distensione a galeria D, que estava superlotada. Já a galeria B1 (e salão) será destinada às apenadas gestantes e àquelas que têm alterações clínicas e necessitam de cuidados específicos de saúde. A galeria agora conta com um banheiro com acessibilidade.

A juíza da VEC, Patrícia Martins Fraga, ressaltou que a obra soluciona problemas de infraestrutura antigos e que necessitavam de recuperação. Ela enalteceu a parceria com a VEPMA, principal fonte de recursos para a construção.

O juiz da VEPMA, Luciano Losekann, esclareceu que o recurso investido provém das penas pecuniárias, ou seja, de pessoas que estão cumprindo pena, e é destinado a projetos sociais.

A diretora do Departamento Administrativo da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), Liciane Walterman, destacou o esforço e a dedicação dos servidores. Ela acrescentou que a reforma trará um espaço humanizado e salubre, permitindo que os servidores possam desenvolver o tratamento penal.

Deixe seu comentário: