O primeiro ano do ensino médio é a série que tem o maior índice de reprovação e evasão escolar no Brasil

Dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) revelam que o primeiro ano do ensino médio é a série escolar com o maior percentual de reprovação e evasão da educação básica com 15,3% e 12,9%, respectivamente, durante o Censo Escolar 2014/2015.

É a primeira vez que a instituição divulga esses dados, que foram levantados utilizando os Indicadores de Fluxo Escolar, desenvolvidos pelo instituto, baseados no acompanhamento longitudinal (progressão escolar) de alunos do período 2007-2015. Os índices foram revelados durante o “Seminário 10 Anos de Metodologia de Coleta de Dados Individualizada dos Censos Educacionais”.

Na segunda posição de reprovação está o 6º ano do ensino fundamental, com 14,4%. Já o segundo lugar para a evasão vai para o 2º ano do ensino médio, com 12,7%. Alto percentual de reprovação também é visto no 3º ano (12,2%), 7º ano (11,7%), 8º ano (9%) e 9º ano (8,2%) do ensino fundamental.

Já a evasão é mais expressiva nos anos finais do ensino fundamental – 9º ano (7,7%), 8º ano (4,9%), 7º e 6º ano (4,7%) – e no último ano do ensino médio (6,8%). Levando em consideração todas as séries do ensino médio, a evasão corresponde a 11% dos alunos do ciclo.

Em relação ao período de 2014/2015 e nos anos iniciais do ensino fundamental, o Piauí, a Bahia e o Pará são os Estados com o maior percentual de reprovação, com 13%. Já Minas Gerais é a região com a maior aprovação, com 97%.

O Rio de Janeiro conta com 87% de aprovação, 10% de reprovação e 3% de evasão.

Em relação aos anos finais, Sergipe é o Estado que mais reprova, com 22%. Com 91%, Mato Grosso é o que mais aprova.

A evasão é maior em Alagoas, 9%, e vários Estados competem pelo menor dado de evasão, com 4%.

O Rio de Janeiro aprova 79%, possui 13% de reprovação, 6% de evasão e 3% de migração para a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Já levando em consideração o ensino médio, o Estado que mais aprova é São Paulo, com 82%, e o que mais reprova é Mato Grosso, com 20%. A evasão é maior no Pará, com 16%, e menor em São Paulo, Paraná e Roraima, 9%. Rondônia é a região com a maior migração para o EJA, com 7%.

Apesar de alguns números expressivos, segundo avaliação do Inep, a evasão teve uma queda progressiva, aumentando apenas em 2014. O órgão também revela que a evasão é mais expressiva nas escolas rurais, em todas as etapas de ensino. Em relação ao EJA, o instituto observa um número maior de mudança para a modalidade no final do ensino fundamental e que essa transição é maior na rede municipal, nos anos finais do ensino fundamental, e na rede estadual, no ensino médio. (AG)

